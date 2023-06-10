Жители Светлого Яра пожаловались на проблемы с водоснабжением

10 июня 2023, 19:45

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В поселке Светлый Яр второе лето подряд слабый напор воды, и люди не могут помыться и постирать вещи, пожаловались местные жители. Проблема возникла по вине самих жителей, использующих питьевую воду для полива огородов, заявили районные власти.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года в поселке Светлый Яр из-за аварии подача воды была прекращена на несколько суток. Водовозки приезжают в село не по графику, а у машин скапливаются очереди, пожаловались тогда местные жители.

Жители поселка второй год испытывают проблемы с напором воды

Жители домов на улице Комсомольской в поселке Светлый Яр с мая столкнулись с «острой проблемой водоснабжения»: питьевая и поливная вода поступают в дома и на участки в недостаточном количестве, сообщил сегодня пенсионер Геннадий Рубцов, который живет в частном доме на этой улице.

"Как началась летняя жара, у нас проблема с водой. Поливная чуть течет. Люди начинают для полива использовать питьевую воду из-под кранов. Там давление падает так, что иногда в многие дома вода просто не поступает – ни питьевая, ни поливная. Мы устали уже бороться властями. Нас не слышат", - сказал он по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионер рассказал, что в 2022 году с начала мая установилась жаркая погода, и вода перестала совсем поступать в дома светлоярцев. Возмущение граждан тогда достигло "наивысшего накала": были сходы с участием районных властей и журналистов. "И вот в этом году опять мы оказались в той же незавидной ситуации", - возмутился Геннадий Рубцов.

Он отметил, что из-за недостаточного полива гибнут молодые деревья и кустарники, посаженные недавно в парках поселка. "Деньги, потраченные на озеленение поселка, пошли впустую. Безобразие", - возмутился пенсионер.

Пенсионерка Елена Сергеевна 40 лет живет на улице Комсомольской. Женщина подтвердила слова соседа. По ее словам, второй год в летнее время проблема с водой на их улице «самая острая и злободневная».

"Днем постирать невозможно. Вода течет из крана слабой струйкой. Искупаться опять же нельзя. Постоянно бдим по ночам. В полночь муж бежит на огород – грядки поливать. Я открываю краны – набираю водой ванну и баклажки. Мы люди немолодые, больные насквозь. Куда нам такие забеги каждую ночь делать", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" Елена Сергеевна.

Полина Аукина рассказала о своей сестре – многодетной матери, которая воспитывает троих детей и находится в декретном отпуске. Ее муж работает на заводе на одном из заводов в Красноармейском районе Волгограда. Семья снимает квартиру в многоэтажном доме в Светлом Яре. Сама Полина безработная и помогает сестре в работе по дому и в уходе за детьми.

"Сняли они тут, в Светлом Яру, квартиру. Очень удобно: Сане (мужу сестры) добираться до работы недалеко. Съем жилья совсем недорогой. Место хорошее – Волга рядом, тихо, спокойно. Но вот второй год у нас такая проблема – вода в квартиру почти не поступает", - пожаловалась Полина Аукина.

Женщина рассказала, что семья сестры проживает в квартире на четвертом этаже. Летом в дневное время вода в квартиру не поступает либо «течет тонкой струйкой». "Ни детей искупать нормально не получается, ни покою нет никакого – по ночам приходится ванну наполнять водой. Питьевую воду закупают в баклажках. Тратят на это по 3-4 тысячи рублей в месяц. Вода из-под крана течет плохого качества – с желтизной и неприятным часто запахом. Приходится ее пропускать через фильтры. А это тоже расходы. Семейный бюджет трещит. Работает-то только ее муж. Родители им не помогают", - рассказала Полина Аукина.

48-летний Василий Хохлов также проживает с семьей в многоквартирном доме на втором этаже в Светлом Яре. Он работает в коммунальной службе в Волгограде. "К нам в квартиру вода нормально поступает, хоть и слабый напор. Но редко, когда отключают подачу (воды). Но вот на верхних этажах, туда, действительно, летом она часто просто не доходит", - рассказал Василий Хохлов.

Мужчина отметил, что в его подъезде «на последнем этаже» живет инвалид второй группы, который не может самостоятельно принести себе воду. "Вот звонит, говорит: "Вася, принеси воду". Набираю ему у себя воду в баклажки и в ведра, чтобы он в туалете за собой смог смыть. Иногда в магазине ему воду покупаем. А как ему купаться летом в жару? Это издевательство над людьми", - сказал Хохлов.

Все собеседники заверили корреспондента "Кавказского узла", что коммунальные платежи оплачивают «дисциплинировано». Они также сказали, что в дни, когда вода в дома поступает с перебоями, воду им «в бочках специально не подвозят».

"Когда воду совсем отключают по причине прорыва труб или их замены, тогда власти организуют подвоз воды. Так было в прошлом году. А так (чиновники) говорят, что вода в сети есть. А то, что давление в трубах близко к нулю – это их не волнует", - сказала Полина Аукина.

Депутат упрекнул власти в невнимании к проблемам светлоярцев

Районный депутат Анатолий Арчаков окончил Волгоградский мелиоративный техникум и долгое время работал по специальности, затем трудился водителем на предприятии. С 2005 года переизбирается депутатом в думу Светлоярского района. Арчаков, как и его избиратели, проживает в районном поселке и наравне с ними испытывает неудобства из-за некачественной поставки воды.

"Проблема с водой у нас все время. Поздно опрессовывают, когда жара. Воды технической не хватает. Население начинает поливать питьевой водой. И ее не хватает. В прошлом году была большая проблема из-за сильной жары, которая установилась с начала мая. Сейчас как-то по-божески, дожди выручают. В прошлом году у нас в мае была чуть ли не забастовка: все вышли, депутатов позвали, районных чиновников. И нас ругали, и чиновников. А в этом году то же самое начинается", - рассказал районный депутат.

По словам Арчакова, в 2023 году техническую (поливную) воду в сети стали давать в конце мая, но график ее подачи неудобный: с 8 до 20 мск, когда большая часть жителей находится на работе, при том, что большинство работает в Волгограде.

"Мне люди рассказывают: «Приезжаем с работы, не успеваем раздеться и поужинать – надо бежать воду на полив включать. И часто не успеваем. Потому что все воду включают. И она еле-еле течет». Начинают поливать питьевой водой. Вода (питьевая) по счетчикам, стоит дорого. Но все равно поливают. У кого колонки (для нагрева воды) дома, говорят, что "мы купаемся только ночью, так как при слабом напоре воды, колонка не загорается". В многоэтажках на верхние этажи днем вода не поднимается", - рассказал депутат.

Анатолий Арчаков заметил, что депутаты районной думы не раз обращались к районной администрации с просьбой урегулировать с "Водозабором" график поставки технической воды на участки светлоярцев. По словам Арчакова, глава района обещал согласовать этот график с коммунальными службами, чтобы давать воду раньше 8 мск и позже 20 мск, но так этого и не сделал.

"Высылает через месяц – в мае - нам этот график, а там то же самое, без изменений. Ну, обоснуй: почему именно этот промежуток времени, почему нельзя круглосуточно техническую воду давать? Водозабор качает воду круглосуточно: одна линия дает техническую воду, другая линия идет на очистные сооружения – готовят питьевую воду. Везде стоят счетчики, почему не хотите зарабатывать на воде деньги?" - перечислил вопросы к чиновникам депутат Арчаков.

Районные власти объяснили проблемы действиями самих жителей

Корреспондент "Кавказского узла" направил в пресс-службу аппарата губернатора запрос с просьбой объяснить причину плохой работы водоснабжающей организации в районном поселке Светлый Яр. Сотрудники пресс-службы прислали ответы администрации Светлоярского района, согласно которым с 19 июля 2021 года ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения является МУП ЖКХ «Кировское КХ».

Светлоярское городское поселение обеспечено централизованным питьевым и техническим водоснабжением. Однако, по данным районной администрации, износ водопроводных сетей достиг 70%, говорится в документе.

"В связи с началом установившейся жаркой погоды значительно выросло потребление питьевой воды, в том числе это связано с поливом питьевой водой приусадебных участков частных домовладений. Проводится разъяснительная работа с населением о необходимости производить полив приусадебных участков не питьевой, а технической водой", - говорится в ответе районных властей.

Администрация Светлоярского района ежегодно производит субсидирование «Кировскому КХ» на улучшение качества водоснабжения и ремонт водопроводных сетей, говорится в ответе районных чиновников.

В частности, были проведены: замена 250 метров трубы по ул. Степана Разина, замена участка трубопровода по ул. Комсомольская. Кроме того, только в 2023 году произведена замена около 120 метров технического водопровода, запланированы работы по замене 200 метров трубопровода по улицам Лучкинская, Светлоярская, переулок Виноградный. МБУ "Управление благоустройство" в соответствии с графиком осуществляет полив зеленых насаждений поселка Светлый Яр, указано в документе. "Поэтому никакого ущерба парковым насаждениям причинено не было", - говорится в ответе.

Юрист советует обращаться в надзорные органы

В дома и домохозяства граждан должна поступать качественная питьевая и техническая вода, согласно СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

Он отметил, что вопросы бесперебойной круглосуточной подачи холодной воды регулируются постановлением правительства России от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг").

Этот нормативный документ предписывает «допустимую продолжительность перерыва подачи холодной воды». Так, такой перерыв допустим суммарно на 8 часов в течение одного месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения.

"Как мы видим, в Светлом Яру подобные требования не выполняются. За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 процента размера платы, определенного за такой расчетный период (в соответствии с приложением №2 к указанным Правилам)", - сказал Сергей Иващенко.

Согласно этим правилам, давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора в жилых домах должно колебаться в диапазоне от 0,03 Мпа до 0,6 МПа, а у водоразборных колонок - не менее 0,1 МПа. При этом отклонение давления от этого диапазона не допускается, указал юрист.

"За каждый час подачи холодной воды суммарно в течение расчетного периода, в котором произошло отклонение давления, при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер платы за коммунальную услугу за указанный расчетный период снижается на 0,1% размера платы, определенного за такой расчетный период в соответствии с приложением №2 к Правилам", - привел пример перерасчета юрист Иващенко.

При этом Иващенко отметил, что судебные споры с ресурсоснабжающими организациями по поводу перебоев с водоснабжением «часто заканчиваются ничем», так как в 2017 году Верховный суд решил, что требования о регулярном ремонте систем водоснабжения (согласно СанПиН 2.1.4.2496-09) способствуют улучшению качества и безопасности воды, «поэтому они вполне законны и не считаются некачественной услугой».

"Если ремонт сетей затянулся, добиться через суд перерасчета платежей по этой коммунальной услуге будет крайне трудно. В данном случае лучше не обращаться в суд, а писать жалобы в контролирующие и надзорные органы. Например, в Роспотребнадзор и в прокуратуру. Надзорники проведут проверки и могут повлиять на ресурсоснабжающую организацию в плане исправления ситуации", - сказал Сергей Иващенко.

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