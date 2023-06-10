Пограничник погиб в Азербайджане

10 июня 2023, 15:16

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Младший прапорщик Рахиль Ахмедов погиб в одной из частей Госпогранслужбы Азербайджана. Дело расследуется по статье о доведении до суицида, сообщили в прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Каспийский институт военных исследований (CDSI) опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных в 2022 году. По данным института, погибло не менее 145 военнослужащих, причем 87 из них являются боевыми потерями, 58 - небоевыми.

Сегодня в Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о гибели младшего прапорщика одной из частей Госпогранслужбы Рахиля Ахмедова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана.

По данным ведомства, Ахмедов погиб от огнестрельного ранения, следователи считают его смерть суицидом.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и записали показания других военных. Уголовное дело расследуется по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, сообщили в прокуратуре.

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