10 июня 2023, 15:16

Пограничник погиб в Азербайджане

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Младший прапорщик Рахиль Ахмедов погиб в одной из частей Госпогранслужбы Азербайджана. Дело расследуется по статье о доведении до суицида, сообщили в прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", 8 января Каспийский институт военных исследований (CDSI) опубликовал отчет о потерях среди азербайджанских военных в 2022 году. По данным института, погибло не менее 145 военнослужащих, причем 87 из них являются боевыми потерями, 58 - небоевыми.

Сегодня в Губадлинскую военную прокуратуру поступила информация о гибели младшего прапорщика одной из частей Госпогранслужбы Рахиля Ахмедова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Военной прокуратуры Азербайджана.

По данным ведомства, Ахмедов погиб от огнестрельного ранения, следователи считают его смерть суицидом.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и записали показания других военных. Уголовное дело расследуется по статье 125 (доведение до самоубийства) УК Азербайджана, сообщили в прокуратуре.

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Примечание:

"Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Азербайджанский военнослужащий погиб на границе", "Бакинские аналитики оценили итоги боев на границе с Арменией".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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