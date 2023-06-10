Дагестанский активист раскритиковал отказ Москвы от участия в строительстве сельской школы

10 июня 2023, 13:00

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Строительство школы в селе Хебатли исключено из федеральной программы и поручено дагестанским властям. Это ставит под угрозу завершение строительства, предположил местный активист Рамазан Абдулкаримов, проводивший пикеты с требованием построить школу.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2018 года житель села Хебатли Рамазан Абдулкаримов провел пикет в Пятигорске, требуя построить сельскую школу. Пикетчика приняли в полпредстве президента на Северном Кавказе.

Школа в Хебатли была построена в 1965 году. Прокуратура еще в январе 2016 года потребовала от главы села и директора школы обеспечить безопасность учеников, заявив, что здание изношено на 70%. 5 декабря 2017 года Рамазан Абдулкаримов провел пикет в Махачкале, требуя построить новую школу. Позднее он сообщил, что обещанная ему чиновниками встреча с главой Дагестана не состоялась.

Рамазан Абдулкаримов сегодня сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что, по его информации, строительство школы в Хебатли исключено из федеральной программы «Развитие образования». По его мнению, это ставит под угрозу ввод школы в эксплуатацию.

Уже построено три этажа новой школы, на это потрачено около 150 миллионов рублей, отметил активист. Он добавил, что вечером 9 июня одна из стен действующей школы рухнула, никто не пострадал. Дальнейшее обучение в ней не представляется возможным, убежден Абдулкаримов.

Активист рассказал, что после пикетов в Махачкале и Пятигорске был приглашен к зампреду правительства Дагестана, где ему пообещали решить вопрос со строительством новой школы. "Впоследствии финансирование объекта было выделено в рамках федеральной госпограммы «Развитие образования»", - сказал он.

Также о ситуации со школой Абдулкаримов сообщил в режиме видеоконференцсвязи в приемную президента России. 26 января 2021 года на сайте президента был опубликован отчет о ходе исполнения поручения, данного по итогам этого обращения.

"Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов доложил о том, что строительство общеобразовательной организации на 80 ученических мест в селе Хебатли Цунтинского района ведется в рамках реализации мероприятий по содействию в создании новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». Строительная готовность объекта – 21,3 процента. Ввод в эксплуатацию данного объекта планируется до 20 августа 2021 года", - говорится в публикации.

Сотрудник управления образования Цунтинского района сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что владеет информацией об исключении строительства школы "только на уровне слухов", соответствующих документов в управлении пока нет.

Представитель управления уточнил, что в старой школе учатся около 80 детей, и «нормальных условий для обучения там нет». Дети, по его словам, ранее учились в две смены, но в связи с климатическими условиями, особенно зимой, когда стоят морозы и рано темнеет, школа с двухсменного обучения была переведена на односменное.

Минстрой Дагестана вечером 9 июня подтвердил в своем телеграм-канале, что школу в селе Хебатли исключили из федеральной программы, и уточнил, что завершение строительства планируется за счет регионального бюджета.

В качестве причины названа «необходимость увеличения сроков и стоимости строительства, которые возникли из-за ряда проблем». "При строительстве было выявлено, что территория предоставленного муниципалитетом земельного участка холмистая: перепад высот составляет 37 метров. Оптимальным решением стало расширение участка путем присоединения к нему смежного. Однако предлагаемая к присоединению земля оказалась в частной собственности. Поэтому процесс прохождения госэкспертизы будет продолжен только после передачи данного земельного участка и формирования нового градостроительного плана. Это длительный процесс, а федеральные деньги ждать не будут", - говорится в публикации.

Рамазан Абдулкаримов подверг сомнению версию Минстроя Дагестана. "Что касается якобы загвоздок из-за участков, находящихся в частной собственности. Когда началось строительство, местные жители бесплатно передали их под строительство школы. Почему до сих пор власти молчали и не переоформили их? Просто не хотят школу строить", - предположил он, добавив, что продолжит в рамках закона пикеты, в том числе в Москве, чтобы добиться финансирования строительства школы.

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