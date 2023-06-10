Дорога от федеральной трассы Р-228 до хутора Челюскинец. Скриншот публикации https://vk.com/wall-159024599_405181

10 июня 2023, 08:57

Суд обязал чиновников отремонтировать дорогу в Дубровском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Дубровском районе Волгоградской области поддержал прокуратуру, которая потребовала от властей провести ремонт дороги, идущей от федеральной трассы Р-228 до хутора Челюскинец.

По данным прокуратуры Волгоградской области, сотрудники прокуратуры Дубровского района провели проверку автотрассы местного значения, которая идет от федеральной дороги Р-228 до хутора Челюскинец и зафиксировали, что дорога находится в плохом состоянии – на ней множество ям и выбоин.

Ведомство направило иск в суд, в котором потребовало обязать власти Дубровского района привести дорогу в порядок. "Решением Дубовского районного суда Волгоградской области иск прокуратуры района удовлетворён в полном объёме", – сообщила 9 июня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" прокуратура Волгоградской области.

На 08.55 мск на сайте администрации Дубровского района нет комментариев относительно сообщения ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что власти Волгоградской области многие годы не могут решить проблему с разбитыми дорогами и их некачественным ремонтом. Так, еще 12 мая 2016 года губернатор области Андрей Бочаров на выездном заседании комитета по транспорту Госдумы России заявил о катастрофическом состоянии дорог в Волгограде и нехватке на их ремонт 100 миллиардов рублей. Минтранс выделил на ремонт только девять миллиардов. В конце мая 2016 года город посетил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра. Он охарактеризовал городские дороги как "убитые".

На проблему с плохими дорогами жаловались и жители. 8 апреля 2018 года они отметили, что состояние дорог в Волгограде ухудшилось после зимы, и что разрушаются даже те трассы, которые ремонтировались осенью.

Кроме того, также звучали жалобы и на качество содержания автотрасс. Так, 25 января 2022 года власти были вынуждены ограничить въезд фур в Волгоград из-за плохой уборки дорог. Коммунальщики некачественно очистили дорогу от снега и льда, в связи с чем движение на въезде в город затруднено и проезд грузовикам ограничен, пояснили тогда в МВД.

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Примечание:

"Волгоградский активист потребовал прекратить строительство дороги в Волго-Ахтубинской пойме", "Автомобилисты закрасили ямы на дорогах Волгограда", "Движение на трассе Волгоград-Саратов полностью восстановлено".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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