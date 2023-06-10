Житель Эльбрусского района заподозрен в дискредитации военных

10 июня 2023, 08:02

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Силовики в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Владимира Крячко.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии составили протокол в дискредитации военных на местного жителя Владимира Крячко. Дело передано в суд, передали 9 июня "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не уточнило за что именно составлен протокол на Крячко, а также не привело подробностей по его делу.

В карточке дела на сайте Эльбрусского районного суда указано, что протокол на Крячко составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Деталей по делу также не приведено.

Комментариев от Владимира Крячко или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 13 мая стало известно, что суд оштрафовал жителя поселка Залукокоаже в Зольском районе Ислама Мамбетова на 30 тысяч рублей, признав, что его посты в соцсети дискредитировали российских военных.

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