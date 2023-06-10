10 июня 2023, 04:19

Активисты из Полтавской с недоверием отнеслись к обещаниям министра ЖКХ Кубани

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Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник на встрече с активистами, протестующими против мусорного полигона в станице Полтавской, пообещал спроектировать и построить объездной участок дороги и ввести в эксплуатацию временный мост на нем, причем сроком завершения работ назвал первую половину июля. Активисты усомнились в реальности обещаний.

Как писал "Кавказский узел", жители Полтавской требуют, чтобы грузовики доставляли отходы на полигон в объезд станицы. 23 марта и 5 апреля активисты блокировали мусоровозам дорогу на свалку, эти акции обернулись для них штрафами и силовым разгоном. 18 апреля активисты обратились к губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву, а 27 апреля попытались добиться личной встречи с ним, но по пути их несколько раз останавливали силовики и проводили досмотры. Кондратьев так и не встретился с жителями Полтавской, они пожаловались Владимиру Путину.

Министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник сообщил 8 июня в своем телеграм-канале о встрече с жителями станицы Полтавской "по вопросам эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов".

"Полностью разделяю мнение жителей, что эксплуатация полигона должна проходить исключительно в соответствии с действующим законодательством", - написал Шапошник.

Он сообщил, что "для обеспечения надлежащей санитарно-эпидемиологической обстановки" была установлена санитарно-защитная зона, очищены перехватывающие обводные каналы, заключены договоры на поставку грунта для обеспечения технологического цикла.

По словам министра, для того, чтобы проложить объездной путь, нужно ввести в эксплуатацию временное мостовое сооружение, спроектировать и построить объездной участок дороги. "Срок завершения работ намечен на первую половину июня 2023 года", - отметил Шапошник.

Также он сообщил, что прорабатывается вопрос строительства мусороперерабатывающих комплексов, "в том числе объекта в Крымской зоне для нужд пяти районов". "Данный комплекс позволит перерабатывать более 300 тысяч отходов в год", - отчитался министр.

Активисты из станицы Полтавской 9 июня в телеграм-канале рассказали о встрече с министром. "Много хороших слов сказано, много дано обещаний... особенно по мосту. И деньги есть в бюджете, и экспертизу пройти нужно, и условия все выполнить... И даже укрепить существующий мост. И все это - всего лишь за один (!) месяц", - говорится в сообщении в телеграм-канале.

По мнению авторов публикации, физически невозможно завершить указанные работы в этот срок. "Если так легко и гладко все можно сделать за месяц, то чем вы, господа, до этого занимались два года, пока этот мостик просто стоял, а люди задыхались от смрада и грохота мусоровозов?" - задаются вопросом активисты.

Они напомнили, что два года различные ведомства и должностные лица не могут заставить "хозяев полигона" устранить нарушения, которые были зафиксированы в судебных актах.

Авторы сообщения отметили, что в одном согласны с министром - "общественные контроль за полигоном и обещанием чиновников должен быть". В связи с этим они планируют 13 июня обратиться в министерство ТЭК и ЖКХ предоставить копию протокола совещания, проведенного министром. "С указанием конкретных поручений участвовавшим лицам и конкретными сроками их исполнения. И будем с вами внимательно отслеживать все сроки поручений, данных министром", - добавили авторы.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запрещающие знаки для движения крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

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Примечание:

"Противники свалки в станице Полтавской добились внимания краевой прокуратуры", "Жители Полтавской пожаловались на бездействие чиновников в вопросе о свалке", "Противник свалки в станице Полтавской провел пикет в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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