10 июня 2023, 03:20

572 выпускника сдают ЕГЭ в Нагорном Карабахе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В Нагорном Карабахе начались единые государственные экзамены, которые сдают 572 выпускника. Экзамены сдаются в пяти центрах в Степанакерте, которые оснащены генераторами на случай отключения электроэнергии, сообщило Минобразования Нагорного Карабаха.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 мая более 2000 детей окончили школы в Нагорном Карабахе. Родителям выпускников в этом году пришлось отказаться от банкетов и вечеринок из-за тяжелой ситуации в непризнанной республике, рассказали местные жители.

С 9 июня абитуриенты в Нагорном Карабахе начались единые государственные экзамены, сообщило Минобразования непризнанной республики.

«9 июня в Арцахе (Нагорном Карабахе) дан старт совместным вступительным экзаменам в вузы. Сегодня (9 июня) абитуриенты сдавали экзамены по предметам «химия» и «русский язык». 13 июня предстоит экзамен по английскому языку, 16 июня - по математике,  20 июня - по армянскому языку и литературе, 23 июня - по биологии,  27 июня - по истории Армении и физике», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.

По его словам, «ЕГЭ проводится в пяти экзаменационных центрах в Степанакерте». «Все центры обеспечены генераторами, чтобы обеспечить электричеством в случае отключения электроэнергии. Как и в прошлые годы, в залах установлены камеры, и мониторы вне зала, чтобы родные абитуриентов могли наблюдать, как их дети сдают экзамены. Во время экзамена запрещено иметь телефон и другие средства связи», - отметил сотрудник Минобразования.

Он добавил, что «всего на ЕГЭ зарегистрировалось 572 абитуриента, из них 198 - на обучение в вузах Армении».

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Примечание:

"Армения и Азербайджан договорились признать территориальную целостность друг друга", "Президент Нагорного Карабаха пошел на диалог с участниками протестов", "Карабахские политики призвали народ к борьбе за независимость".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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