10 июня 2023, 01:22

Минобороны Армении сообщило об обстреле позиции азербайджанскими военными

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Азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии на участке Кахакни, сообщило министерство обороны Армении. Сообщение об обстреле не соответствует действительно, парировало военное ведомство Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 9 июня Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреляли машину, которая перевозила солдат. Военное ведомство Азербайджана назвало это сообщение не соответствующим действительности.

Вечером 9 июня министерство обороны Армении сообщило об обстреле армянских позиций, расположенных на участке Кахакни. По данным ведомств, в 22.50 по местному времени (21.50 мск) подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по позициям из стрелкового оружия и миномета. Со стороны армянских военных потерь нет.

Минобороны Азербайджана опровергло эти данные. «Распространенная министерством обороны Армении информация об обстреле 9 июня в 22:50 (21.50 по мск) из различных видов огнестрельного оружия и минометов позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Гараиман Басаркечерского района (село Кахакни Гегаркуникской области Армении) со стороны подразделений азербайджанской армии является полностью лживым и не соответствует действительности. Мы категорически отрицаем эту информацию», - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства Азербайджана, переведенным на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

"Кавказский узел" также писал, что 8 июня Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле военных в зоне карабахского конфликта. Армия обороны Нагорного Карабаха отвергла обвинения в обстрелах.

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Примечание:

"Нагорный Карабах обвинил азербайджанских военных в обстреле тракториста", "Минобороны Азербайджана заявило о попытке аэроразведки армянскими формированиями", "Аналитики указали на интерес России в разблокировке коммуникаций Ереваном и Баку".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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