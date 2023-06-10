Минюст проигнорировал просьбу Комитета по защите журналистов о встрече с Гварамией

10 июня 2023, 00:23

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Минюст Грузии не дал разрешения представителям международного Комитета по защите журналистов провести встречу с осужденным генеральным директором телекомпании "Мтавари архи" Никой Гварамией. Грузинские эксперты обратили внимание на политизированность его дела и подчеркнули, что вопрос свободы медиа является одним из приоритетных условий для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая 2022 года Тбилисский горсуд приговорил Нику Гварамию к 3,5 года лишения свободы по делу о растрате, в ноябре того же года апелляционный суд оставил приговор в силе. Защита назвала приговор политически мотивированным. К Саломе Зурабишвили обращались с призывом помиловать Гварамию омбудсмен Грузии, депутаты Европарламента и международные правозащитные организации, также участники акций протеста требовали его помилования.

По версии следствия, в результате злоупотребления Гварамией полномочиями компания "Рустави-2" не смогла получить около 6,8 миллиона лари (около 2,3 миллиона долларов). Сам Гварамия доводы следствия раскритиковал, заявив, что часть обвинений опровергается имеющимися документами.

Два представителя международной организации – Комитета по защите журналистов (The Committee To Protect Journalists) - прибыли в Грузию, чтобы познакомиться с делом осужденного генерального директора телекомпании "Мтавари архи" Ники Гварамия и намеревались провести личную встречу с ним. Однако они не получили ответ от министерства юстиции на свое официальное обращение.

"Комитет по защите журналистов – это международная организация по свободе СМИ и поддерживает журналистов по всему миру, чтобы они свободно могли бы предоставлять информацию. Мы приехали, чтобы ознакомиться с делом Гварамии, которым озабочены. Мы требуем его незамедлительного освобождения, поскольку полагаем что обвинения ему – политическая месть", - сказала директор по чрезвычайным ситуациям Комитета по защите журналистов Люси Васкот в прямом эфире телекомпании "Мтавари архи" 9 июня.

Она отметила, что Комитет по защите журналистов совместно с несколькими международными организациями средств массовой информации ранее направил письмо президенту Грузии с призывом освободить Нику Гварамию. "Мы повторяем это требование. Мы знаем, что он заключенный из-за критической журналистики", - сказала Люси Васкот. Она приехала в руставскую тюрьму вместе с женой Гварамии, но так и не дождалась разрешения на встречу с осужденным.

По ее словам, в деле Гварамии нет законных оснований для предъявления ему обвинений и международные организации не считают, что было законное основание для задержания.

Обеспечение свободы и независимости в функционировании медиа входит в условия для получения Грузией статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. Однако дело Гварамии прямо указывает, что этот вопрос в стране не решен, отметил сотрудник "Института европейских ценностей Грузии" Мамука Жгенти.

"Гварамия – политзаключенный и это будет иметь влияние на окончательное решение Еврокомиссии и Евросоюза. Сейчас это один из самых главных и проблематичных вопросов для страны", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

17 июня 2022 года Еврокомиссия опубликовала 12 рекомендаций для Грузии, при выполнении которых страна получит статус кандидата в члены Евросоюза. 23 июня Совет Евросоюза принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готовность предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, "как только будут выполнены намеченные приоритеты". 13 июля 2022 года председатель Еврокомиссии Майкл Рупп сообщил, что оценка реформ в Грузии, которые необходимы для получения статуса кандидата в ЕС, будет сделана не ранее 2023 года.

По его словам, в международной практике конкретные политически мотивированные дела в отношении журналистов всегда попадают в отчеты Еврокомиссии, Евросоюза и ООН по темам верховенства закона, прав человека и свободы медиа. Если дело Гварамии попадет в эти отчеты, то оно окажет влияние и будет мешать положительному решению по предоставлению статуса страны кандидата в члены ЕС.

Жгенти также обратил внимание на позицию президента Грузии Саломе Зурабишвили, критикующей власти страны, но не предпринимающей практических действий – в ее компетенции помиловать Гварамия, но она этого не делает.

Гварамия не может рассчитывать на помилование после критики в адрес президента, заявил ранее лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Гварамию не стоит считать политзаключенным лишь на том основании, что его деятельность раздражала власти, указали "Кавказскому узлу" правозащитник Гела Николаишвили и политолог Заал Анджапаридзе.

Дело Гварамии указывает на существующие проблемы в стране со свободой медиа, отметил медиаэксперт, профессор Тбилисского государственного университета Лаша Тугуши, отметив, что в деле есть политическая окраска, сам же Гварамия – руководитель телекомпании, которая критикует власти, и один из лидеров гражданского общества.

По его словам, в стране медиа развиваются зигзагообразно – есть период развития, а есть стагнации, при оценке ситуации в целом – медиа развивается. "В целом развитие медиа идет. Свобода прессы для гражданского общества и политических партий очень важна, тем более, что речь идет в целом о европеизации страны для достижения цели - стать полноправным членом Евросоюза", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Медиа сталкиваются с рядом проблем, среди которых возбужденные уголовные дела в отношении владельцев СМИ, и такие отдельные случаи, как массовое нападение на журналистов 5 июля 2021 года. Также есть и внутренние, специфические проблемы такие как – рынок, рекламный рынок, уровень журналистики, вопросы образования, отметил Тугуши.

"Кавказский узел" также писал, что с 1 по 5 июля 2021 года в Тбилиси проходила "Неделя ЛГБТ", завершить которую планировалось "Маршем достоинства". 5 июля 2021 года противники проведения гей-парада перекрыли проспект Руставели и напали на журналистов, в результате пострадали 53 сотрудника СМИ. Организаторы "Марша достоинства" в итоге отказались от его проведения. 11 июля 2021 года родственники оператора телеканала "Пирвели" Лексо Лашкаравы нашли его мертвым. Журналист был сильно избит 5 июля 2021 года во время беспорядков. Смерть Лашкаравы вызвала общественный резонанс, журналисты потребовали отставки правительства. 19 июля 2021 года МВД заявило, что журналист мог скончаться от передозировки наркотиками, ведомство также рапортовало о задержании подозреваемого в продаже героина Лашкараве. В январе 2022 года ЮНЕСКО включило Лашкараву в список убитых журналистов, МИД Грузии счел неоправданным это решение.

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