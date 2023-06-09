09 июня 2023, 19:09

Житель Каспийска осужден за участие в "Ат-Такфир Валь-Хиджре"*

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Казбек Гасанов приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы за организацию деятельности "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* и хранение боеприпасов. Суд в Каспийске учел сотрудничество подсудимого со следствием  и наличие пяти детей, и приговорил Гасанова к трем годам и двум месяцам колонии.

Житель Каспийска Казбек Гасанов признан виновным в организации деятельности религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра "и хранение боеприпасов, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

Как следует из приговора, опубликованного на сайте суда, Гасанов до 2015 года вступил в религиозную группу и ходил на собрания ее ячейки. По версии следствия и суда он участвовал в совместных молитвах, обсуждал будущий "Всемирный халифат" и  трактовал признанные в России экстремистскими религиозные издания. Силовики отчитались об изъятии у Гасанова в ходе обыска 17 патронов к автомату Калашникова, 10 патронов к пистолету Макарова и ручной осколочной гранаты РГ-42.

Суд учел, что Гасанов ранее не был судим, имеет на иждивении мать-инвалида, жену и пять детей,  и активно способствовал следствию. Он "полностью признал себя виновным". В результате он приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд  лишил Гасанова права на пять лет заниматься  религиозной деятельностью и приговорил к ограничению свободы на год и штрафу в 30 000 рублей.

Дело по просьбе защиты рассматривалось  в особом порядке, В ходе предварительного следствия Гасанов "дал подробные показания о преступной деятельности иных членов организованной группы", на основании которых следствие завело на ее членов уголовные дела, а также "в отношении 14 лиц из числа участников ячейки религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которые ранее не были известны правоохранительным органам", - говорится в приговоре.

 Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (Обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам. Они считают вероотступником любого, кто не совершает пятикратную молитву, даже если такой человек называет себя мусульманином, а также настаивают на недопустимости работы в структуре российских правоохранительных органов, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

С тех пор как в 2010 году группировка "Ат-Такфир валь-Хиджра"*  была признана экстремистской и запрещена в России, в разных регионах страны неоднократно проводились задержания ее участников, указала ранее корреспонденту "Кавказского узла" британская журналистка, создатель проекта "Чеченцы в Сирии", аналитик Джоанна Паращук.

"Кавказский узел" также писал, что Ленинский районный суд Махачкалы признал Абдулмумина Абдулмуминова виновным в организации деятельности религиозного объединения "Ат-Такфир валь-Хиджра"* и приговорил к году и восьми месяцам лишения свободы.

"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"***.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена. 

** внесено в реестр иноагентов

*** организация признана террористической и запрещена в России судом.

**** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дело Адама Дарсаева дошло до суда", "Восемь жителей Ставрополья осуждены по делу об экстремизме", "Четверо ростовчан осуждены за участие в "Ат Такфир валь Хиджре"*".

Автор: "Кавказский узел"

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