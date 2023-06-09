Суд в Волгограде встал на сторону колонии в споре с заключенным

09 июня 2023, 18:18

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Решение по апелляции заключенного Виталия Силаева на отказ суда первой инстанции удовлетворить иски к колонии и тюремной больнице о неоказании медпомощи было принято в его отсутствие, так как колония в Ростовской области, где сейчас находится осужденный, отказалась организовать видеосвязь с ним. Волгоградский областной суд оставил решение об отказе в силе, несмотря противоречия в доказательствах.

"Кавказский узел" писал, что 2 июня в Волгоградском облсуде рассматривалась апелляция заключенного колонии строгого режима №26 Виталия Силаева, осужденного на 17 лет лишения свободы за разбой и убийство. Силаев потребовал признать незаконными неоказание ему медицинской помощи в колонии при переломе руки и неподобающие условия содержания в местах лишения свободы, отмечая, что он сломал руку из-за льда на территории колонии, и в процессе его конвоирования в лечебное учреждение. Силаев утверждал, что медпомощь ему была оказана только спустя две недели после перелома. Однако суд первой инстанции отказался удовлетоврить иск. В ходе заседания выяснилось, что Силаев был переведен в колонию Ростовской области. Причина перевода в суде названа не была.

Уроженец Быковского района Волгоградской области Виталий Владимирович Силаев 15 октября 2010 года был приговорен Верховным судом Кабардино-Балкарской Республики к 17 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по обвинениям в убийстве из корыстных побуждений (пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ) и в разбое, сопряженном с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему (пункт "в" части 4 статьи 162 УК РФ). Срок наказания у Силаева истекает 6 марта 2026 года.

Судебное заседание по апелляции Силаева продолжилось 9 июня в 10.00 мск. В зале присутствовали адвокат Сергей Злобин и представители ответчиков - колонии, где находился Силаев, медсанчасти и лечебного учреждения, где он проходил лечение, и областного УФСИН. Судья Ольга Гоношилова сообщила участникам процесса, что на запрос облсуда пришел ответ из колонии в Ростовской области, где сейчас находится Силаев. Руководство ростовской колонии заявило, что организовать видеоконференцсвязь с заключенным Силаевым невозможно, также руководство колонии отказалось предоставить доступ к сведениям, запрошенным судом, , так как таковые они являются гостайной.

После опроса участников процесса суд постановил проводить заседание без участия истца. Адвокат огласил ряд ходатайств, в частности попросил суд приложить к делу письменные объяснения, данные им в дополнение к апелляционной жалобе.

Злобин заявил о том, что судебная экспертиза, на которой основывалось решение суда первой инстанции, была проведена без осмотра Силаева, "хотя такой осмотр был необходим". "Имелась возможность обследовать Силаева, в отношении которого судом первой инстанции была назначена экспертиза. […] Заключение (экспертизы) является недопустимым доказательством, поскольку произведена без непосредственного участия Силаева", - заявил он, отметив, что заключение эксперта не может быть использовано судом как доказательство.

Он также предложил суду не учитывать справки о графике уборки снега и льда в колонии и нормальных условиях проживания заключенных в камерах лечебного заведения. Злобин заявил, что закон предусматривает предоставление не справок, а актов и журналов (выполненных работ, осмотров, проверок). Представители ответчиков на это возразили, что предоставленные ими документы были признаны судом первой инстанции законными и приобщены к делу. Коллегия судей решила приобщить к делу объяснения и дополнения адвоката.

В ходе прений выяснялся вопрос о том, какая именно рука у Силаева была сломана: правая или левая. Врач колонии зафиксировал перелом правой руки, в то время как сам Силаев и эксперты утверждали, что сломана была левая рука. Сторона ответчиков увидела в этом противоречии обычную ошибку врача, адвокат же усматривал признаки фальсификации.

После получасового совещания коллегия судей приняла решение: в удовлетворении апелляционного требования Силаеву отказать, решение суда первой инстанции оставить в силе. "Как поступим дальше – будем ли подавать кассацию, будем ли обращаться в следственные органы по поводу выявленной фальсификации (неправильное указание на перелом руки) – все эти вопросы я буду обсуждать с родителями Силаева. С ним самим я общаться не могу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Злобин.

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