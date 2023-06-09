Ингушетия запросила дополнительную квоту для паломников

09 июня 2023, 16:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Туры в Саудовскую Аравию в Ингушетии были распроданы за несколько дней, высокий спрос в турагентствах объяснили тем, что в этом году паломники отправляются рейсом в Джидду без пересадок. Республика запросила дополнительно 200 мест по квоте на хадж, рассказали в Комитете по хаджу Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня в Саудовскую Аравию вылетела первая в этом году группа из 200 ингушских паломников. Квота на хадж для жителей Ингушетии составляет в этом году 1,3 тысячи мест, сообщили власти республики.

Желающих было намного больше, чем количество мест по квоте, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в Комитете по хаджу Ингушетии. "Квота уже заполнена. Да, многим пришлось отказать, поскольку квота быстро заполнилась. Почему такое количество? Это решение хадж-миссии РФ, мы лишь попросили еще 200 мест. Ждем ответа", - сказал он.

C 7 июня стартовали прямые полеты в Саудовскую Аравию для паломников из Ингушетии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в аэропорту "Магас". "7 июня началось выполнение прямых авиарейсов в Джидду для паломников. Рейсы будут выполняться до 18 июня включительно. Обратные полеты запланированы из Медины. В общей сложности будет 11 рейсов, что предполагает около 2 тысячи 200 пассажиров. Все 11 рейсов подтверждены Росавиацией и Министерством транспорта России", - сказал представитель аэропорта "Магас".

8 июня глава Ингушетии отчитался, что первые два рейса с паломниками из Ингушетии "благополучно приземлились в Джидде". Через аэропорт Магаса также отправляются паломники из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Возможно увеличить количество рейсов, если будет такая необходимость, подчеркнул представитель аэропорта. "Республика запросила дополнительно 200 мест по квоте на хадж. Если одобрят, то мы можем добавить как минимум еще один рейс", - отметил он.

В этом году все туры были распроданы очень быстро, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в турагентстве "Магас тур". "Мы не продали туры из Ингушетии, поскольку не успели. Все они были распроданы комитетом по хаджу за считанные дни, поскольку желающих было много", - сказала представитель турагентства.

По ее словам, до сих пор жители республики обращаются к ним с надеждой, что могут отправиться на паломничество. "Но у нас нет возможности продавать туры. Квота уже не разрешает", - отметила она.

В турагентстве "Медина" подтвердили, что все туры были распределены Комитетом по хаджу Ингушетии. "Желающих было очень много и туры были приобретены за первые несколько дней. Это связано не только с тем, что в прошлые годы были ограничения, но и с тем, что все стало намного удобнее. В прошлом году паломники могли добраться до Джидды только с пересадками. Например, отсюда на автобусе они отправлялись в Тбилиси, потом на самолете вылетали в Джидду. Или отправлялись в Махачкалу, откуда вылетали в Медину с пересадкой в Дубае. А в этом году организованы прямые рейсы, что намного облегчает весь процесс для желающих совершить хадж", - сказала "Кавказскому узлу" оператор.

По словам туроператора, в этом году цены немного снизились. "Это связано с открытием прямых рейсов. Но разница всего в 200-300 долларов, поскольку цены на проживание, питание, передвижение остались теми же. Если в прошлом году цена за тур была 5000 долларов, то в этом году – около 4600-4900 ", - отметила она.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.