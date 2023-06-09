Штраф за появление в купальнике на улице в Абхазии увеличен в 20 раз

09 июня 2023, 15:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Парламент Абхазии внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив сумму штрафа за появление на улице в ненадлежащем виде с 300 до 6 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2014 года депутаты городского собрания Сухума ввели запрет на пребывание людей в купальниках и плавках вне пляжных зон. Причем штраф за это тогда не был предусмотрен - мера носила рекомендательный характер.

Сумма штрафа за появление в купальнике вне пляжных зон в Абхазии была установлена в размере 300 рублей, теперь она увеличена в 20 раз - до 6 тысяч рублей. Соответствующие изменения внес парламент в Кодекс об административных правонарушениях, пишет сегодня РИА "Новости".

"Наличие большого числа отдыхающих существенно пополняет наш бюджет, но нельзя забывать и о национальном менталитете. Многие <...> позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом", - говорится в пояснительной записке.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.