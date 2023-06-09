Пляжи в Гагре. Фото: https://nashaplaneta.net/europe/abkhazia/gagra-pliaji

09 июня 2023, 15:33

Штраф за появление в купальнике на улице в Абхазии увеличен в 20 раз

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Парламент Абхазии внес поправки в Кодекс об административных правонарушениях, увеличив сумму штрафа за появление на улице в ненадлежащем виде с 300 до 6 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2014 года депутаты городского собрания Сухума ввели запрет на пребывание людей в купальниках и плавках вне пляжных зон. Причем штраф за это тогда не был предусмотрен - мера носила рекомендательный характер.

Сумма штрафа за появление в купальнике вне пляжных зон в Абхазии была установлена в размере 300 рублей, теперь она увеличена в 20 раз - до 6 тысяч рублей. Соответствующие изменения внес парламент в Кодекс об административных правонарушениях, пишет сегодня РИА "Новости".

"Наличие большого числа отдыхающих существенно пополняет наш бюджет, но нельзя забывать и о национальном менталитете. Многие <...> позволяют себе ходить в купальниках не только на пляжах, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом", - говорится в пояснительной записке.

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Примечание:

"Власти Абхазии ввели штрафы за нарушение правил купания", "Требование страховать автомобили в Абхазии стало неожиданным для туристов", "Владельцы гостиниц в Абхазии опасаются начать работу".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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