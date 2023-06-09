"Свободные Медиа" на Кубани получили уведомление о признании регистрации СМИ недействительной

09 июня 2023, 15:08

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Роскомнадзор уведомил заблокированное в России кубанское сетевое издание "Свободные Медиа" о признании регистрации СМИ недействительной.

Такое решение Роскомнадзор объяснил тем, что "Свободные Медиа" не работает больше года, а согласно закону о СМИ, прекращение деятельности издания на такой срок ведет к прекращению его регистрации. "Административное исковое заявление о признании регистрации СМИ недействительной будет направлено в судебную инстанцию по подведомственности", - говорится в уведомлении ведомства.

Однако причина, которую указывает Роскомнадзор, не соответствует действительности, утверждает редакция издания.

Главный редактор "Свободных Медиа" Марк Небесный заявил, что действия Роскомнадзора незаконны. "В письме замруководителя РКН по ЮФО мы получили единственный довод в пользу прекращения регистрации: якобы Свободные Медиа не выходят в свет более одного года. Это не так. Мы продолжаем работать, и последний год публиковали новостные и собственные материалы. Мы немедленно отправили возражение на решение ведомства, а в случае судебного разбирательства намерены оспаривать ложные выводы Роскомнадзора в суде", - сказал Небесный, слова которого приводятся сегодня на сайте "Свободных Медиа".

В выходных данных указано, что издание - сетевое, круглосуточное и бесплатное. Региональная направленность: Краснодар и Краснодарский край, Россия. На сайте есть разделы "новости" и "истории". Автор множества публикаций в разделе "истории" - подвергшаяся преследованиям кубанская активистка Яна Антонова.

Краснодарский адвокат Михаил Беньяш* назвал действия Роскомнадзора "подлостью" и заявил, что отзыв лицензии никак не скажется на работе "Свободных медиа". "Банишь сайт СМИ, а через год отзываешь лицензию, в виду того, что у издания более года не было публикаций. Причем "Свободные медиа", в течении этого года выпускало новости и на старом сайте и на зеркале. Но поскольку старый сайт РКН не видит (якобы), то публикации на нем не считаются, а зеркало в лицензии не указано", - цитируют адвоката "Кавказ.Реалии"*.