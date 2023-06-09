Контрактник из Ростовской области осужден за самовольное оставление части

09 июня 2023, 13:18

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Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону признал военнослужащего-контрактника виновным в самовольном оставлении воинской части и приговорил его к 5,5 года колонии.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в Уголовный кодекс РФ была введена часть 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации на срок более месяца. Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. 3 июня стало известно, что военный суд во Владикавказе приговорил к шести годам колонии жителя Кабардино-Балкарии Муаеда Кочесокова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

Судом установлено, что военнослужащий 18 августа 2022 года не явился в срок из отпуска в свою часть. В период, когда военный уже должен был находиться в части, он проводил время в Пскове и Таганроге. Он также не явился на службу в сентябре, когда была объявлена мобилизация, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

30 января полицейские задержали контрактника в Таганроге и доставили в военную комендатуру. Ему инкриминировали ч. 4,5 ст.337 УК России (самовольное оставление части или места службы). Военный приговорен к 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима, пишет сегодня "Интерфакс".