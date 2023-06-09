Голубев пообещал гуманитарную помощь эвакуированным из Белгородской области

09 июня 2023, 11:20

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Жители Белгородской области, эвакуированные из-за обстрелов, могут быть размещены в Ростовской области и обеспечены гуманитарной помощью, распорядился губернатор Василий Голубев. Пользователи соцсетей раскритиковали это решение, напомнив, что в Ростовскую область уже привозят беженцев из нескольких регионов.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 2022 года, незадолго до военной операции на Украине, началась эвакуация жителей Донбасса в Россию через Ростовскую область. Только за первые двое суток, по данным властей, в Ростовскую область прибыли 66 тысяч беженцев. 22 января власти региона объявили, что Ростовская область в случае необходимости может принять вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

5 октября 2022 года Владимир Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился распространить на граждан, прибывающих из Белгородской области, меры поддержки, которые с февраля 2022 года оказываются жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщила 8 июня пресс-служба областного правительства.

"Жители Белгородской области смогут проживать в пунктах временного размещения на территории области и получать гуманитарную помощь", - говорится в публикации в телеграм-канале правительства Ростовской области.

По данным областного правительства, в регионе действует 31 пункт временного размещения, где располагаются 3,5 тысячи человек, в том числе около тысячи детей, пишет сегодня "Коммерсант".

Из города Шебекина Белгородской области ежедневно эвакуируют людей из-за продолжающихся обстрелов Вооруженных сил Украины, в городе осталось около 2,7 тысячи из 42 тысяч жителей, сообщил 8 июня глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов. "Парни из нашей территориальной обороны и волонтеры практически без сна и отдыха продолжают вывозить людей из обстреливаемых территорий Шебекинского городского округа, развозить гуманитарную помощь тем, кто остался", - привел его слова "Интерфакс".

Под публикацией о распоряжении Голубева, размещенной в Instagram*-паблике "Ростов Главный", опубликовано, по состоянию на 11.15 мск, 30 комментариев.

Авторы некоторых из них подвергли критике решение эвакуировать людей из Белгородской в Ростовскую область. "А в Воронеже и городах ближе к столице мест уже нет? Достаточно нам беженцев из ЛНР и ДНР", - написала, в частности, anlika8.

"Да что ж такое! В России что, только Ростовская область существует? Другие субъекты РФ почему не принимают?" – возмутилась katty_skachkova. "А другие регионы что, закончились?" – поинтересовалась antonina_cherkashina_reels.

Аналогичные комментарии оставили и некоторые пользователи Telegram под публикацией канала "Ростов Главный". "Сколько можно в Ростов людей переселять, есть другие регионы и города… Ростов, наверно, резиновый", - написал, в частности, KostinA.

"А в Московскую область не ближе?" – поинтересовалась L.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние по автодороге от областного центра Белгородской области до Ростова-на-Дону – 700 километров, до Москвы – 660 километров.

Некоторые пользователи выразили сочувствие жителям Белгородской области. "Бедные люди! Конечно, надо им помогать. Лишились крыши над головой, что им делать, без помощи не обойтись!" – написала, в частности, Светлана Садикова.

"Белгородцев давно уже нужно было вывезти из этого ада, бедные люди", - заметила Ирина.

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