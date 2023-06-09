Банк разблокировал счета матери Яны Антоновой

09 июня 2023, 09:18

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Банк исполнил постановление следователя о разблокировке счетов матери краснодарской активистки Яны Антоновой, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая Яна Антонова сообщила, что банк, в котором ее мать хранит деньги, не разблокировал ее счета, несмотря на постановление следователя, который снял с них арест. 31 мая Антонова заявила, что вынуждена готовить жалобы в Следком и прокуратуру.

Матери Яны Антоновой разблокировали счета в банке, сообщил поздно вечером 8 июня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

"Окончательно арест сняли 19 мая этого года, но еще несколько недель банк отказывался выдавать деньги", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

Яна Антонова, по состоянию на 09.15 мск 9 июня, не сообщила в своем телеграм-канале о разблокировке счетов матери.

Напомним, в октябре 2019 года у Яны Антоновой прошел обыск по делу об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК)**. Тяжелобольная мать активистки была допрошена, а счета пенсионерки арестовали. Активистка расценила блокировку счетов как форму давления. По словам Антоновой, на арестованных счетах матери находятся деньги, которые она планировала тратить на своего сына-инвалида детства.

В мае 2022 года Следком отказал матери Антоновой в разблокировке счетов, а 1 февраля стало известно, что Басманный суд Москвы продлил арест счетов до мая. В постановлении суда пенсионерка названа сотрудницей экстремистской организации, сообщила активистка. В начале мая следствие в очередной раз отказало в разблокировке счетов пенсионерки. Яна Антонова отметила, что матери требуются дорогостоящее лечение и операция, но ей приходится жить на одну пенсию, хотя на счете находится 1,4 миллиона рублей. 17 мая стало известно, что счета матери Антоновой разблокированы по решению следователя.

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