Обсуждения строительства синагоги в Сочи вызвали вопросы у юристов

09 июня 2023, 08:31

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После общественных обсуждений в Сочи комиссия отказалась передать участок в микрорайоне Бытха под строительство синагоги. Еще до обсуждений чиновники пообещали, что строительства синагоги не будет, но эти заверения противоречат законам, указали юристы.

Как писал "Кавказский узел", в мае жители Сочи выступили против строительства синагоги в микрорайоне Бытха, потребовав создать на этом участке сквер с детской и спортивной площадками.

Мэрия Сочи совместно с членами сочинского общинного еврейского центра разработала "дорожную карту" строительства новой синагоги по адресу: улица Бытха, 20. Действующая синагога на улице Альпийской вмещает не больше 30 человек, в то время как численность еврейской общины - около 3000 человек, рассказали в феврале 2022 года представители общины. Сочинский раввин заявил, что здание для новой синагоги планируется построить в течение трех лет. Местные власти подчеркнули, что проект еще не утвержден.

8 июня администрация Сочи обнародовала информацию об итогах общественных обсуждений по поводу отказа в предоставлении департаменту имущественных отношений (ДИО) мэрии разрешения на "религиозное использование" земельного участка на улице Бытха, 20, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель департамента. "В слушаниях принял участие 2071 человек", - сказал он.

"Учитывая общественное мнение и поступившие возражения и замечания участников общественных обсуждений, а также руководствуясь законами РФ… рекомендовать главе города Сочи принять решение об отказе в предоставлении ДИО разрешения на использования земельного участка 23:49:0302024:2316 площадью 2245 кв.м, расположенного по адресу: Сочи, Хостинский район, улица Бытха, земельный участок 20, - «религиозное использование» (код 3.7)", - указано в заключении "о результатах общественных обсуждений" от 17 мая, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Разрешение на строительство синагоги еще не выдавалось, так как "пока еще окончательно не решен земельный вопрос", пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы мэрии. "Окончательное решение по результатам слушаний примет мэр Сочи Алексей Копайгородский в течение месяца", - сказал он.

Земельный участок под строительство синагоги был выделен в аренду, религиозная организация "Сочинская городская еврейская община" оформила аренду в 2008 году. Однако мэрия посчитала, что у районной власти не было полномочий распоряжаться землей, которая относится к особо охраняемым курортным территориям. Но краевой арбитражный суд поддержал еврейскую общину и отказался аннулировать договор аренды.

Согласно протоколу общественных слушаний, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", свои замечания и предложения высказали 1017 человек из 2071.

Высказывания некоторых участников обсуждений, которые были против синагоги, носили "явно антисемитский характер", высказала мнение на условиях анонимности участница обсуждений, выступившая за синагогу. "Я сама русская, но у меня в Сочи много друзей-евреев, которые соблюдают традиции. Когда я стала читать так называемые «предложения и замечания», на основании которых комиссия сделала свой вывод, то мне стало просто стыдно за людей, которые это все писали. Более того, я считаю, что этим протоколом с явно антисемитскими высказываниями должен заняться следственный комитет на предмет разжигания национальной розни", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В официальном протоколе содержатся высказывания, на которые обратила внимание женщина. «Я категорически против еврейского центра и синагоги. Пользы никакой, только беспокойство. Еще приезжать начнут массово. Наверняка там гостиницу устроят для своих», - сказал, в частности, один из выступавших. "Не надо застраивать Сочи еврейскими центрами, мы – курорт", - заявил другой участник обсуждений. "Против еврейского центра, против синагоги. Постройте для русских что-нибудь полезное", - сказал еще один участник обсуждений.

"Противники культурного еврейского центра не пишут конструктивно, они пытаются играть на национальных чувствах и оскорблять и принижать евреев, хотя евреи такие же граждане РФ, как и они. Но они воспринимают евреев, как «чужих». Другие противники указывают что им нужны детская площадка, парк, детский центр, детский сад… то есть все что угодно, лишь бы не еврейский центр", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" участница обсуждений.

По ее мнению, так как в Сочи представлены все конфессии, то Сочи как курорт после создания религиозных культурных центров станет еще более притягательным для туристов.

Руководитель организации «Общественный экологический контроль России» Сергей Ленивцев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что их организация стала участником общественных обсуждений в Сочи, потому что сочинцы прислали сообщение о том, что на территории полуразрушенного здания полиции по Бытхе, 20, пилят ценные породы деревьев. «Мы приняли решение делегировать полномочия нашему юристу Елене Дружининой для выяснения обстоятельств дела и принятия участия в недопущении экологических нарушений», - сказал он.

Ленивцев отметил, что организация, "являясь полностью нейтральной", сделала свое письменное заключение, которое передала в комиссию по общественным обсуждениям с просьбой дать официальный ответ, но пока никаких ответов получено не было. Сергей Ленивцев пояснил, что главный офис организации находится в Москве, а одно из 46 реготделений - в Краснодаре.

"Общественный экологический контроль, по законодательству РФ, может осуществляться в форме участия в общественных слушаниях или обсуждениях, референдумах, общественной экологической экспертизе, обращений в СМИ, направлении жалоб, заявлений и исков в правоохранительные органы и суды", - пояснил полномочия своей организации Сергей Ленивцев.

Юрист организации Елена Дружинина подтвердила, что в мае выезжала в Сочи и обнаружила что никаких деревьев на месте полуразрушенного здания полиции не было и не могло быть, потому что там все залито бетоном. Желание жителей обустроить сквер на месте здания полиции нереализуемо, потому что углубленный на несколько метров вглубь земли фундамент залит бетоном, и чтобы на этом месте разбить парк, потребуется очень много земли и много лет, пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

"Увиденный мной проект будущего культурного еврейского центра предполагает озеленение вокруг здания. Так же мной было рекомендовано озеленение крыши, чтобы здание вписывалось в ландшафт. ТОС собрал собрание. Пришли люди, которые высказывались за синагогу, но председатель ТОС Ольга Садовская пришла со своими собаками, которые сильно лаяли и бросались на людей. Мне удалось узнать, что якобы глава города Сочи Алексей Копайгородский, депутат Оганес Чепнян и замглавы администрации Хостинского района Иван Савин уверили жителей, что синагоги не будет. Так как мы рассматриваем все дела через призму закона, то мне стало сразу же непонятно, на каком основании эти лица могут до проведения слушаний делать свои заключения и в чем-то уверять жителей", - сказала юрист.

По словам юриста, она решила в связи с этим написать заявление в СКР от имени экологической организации. "Но первым шагом стало мое заключение, направленное в комиссию по общественным слушаниям, где я прошу провести служебную проверку в отношении трех вышеназванных представителей исполнительной и законодательной власти и дать нам ответ", - рассказала Елена Дружинина.

"Рекомендации органам муниципальной власти города: провести служебную проверку публичных высказываний от имени власти в части «гарантий не построения религиозного объекта» в городе Сочи, должностными лицами: мэром Копайгородским Сергеем Алексеевичем, заместителем главы администрации Хостинского района Савиным Иваном Михайловичем, депутатом ГСС Чепнян Оганесом Меликовичем. Сведения о таких публичных заявлениях получены путем мониторинга сайтов по запросу по данной теме, в том числе из публикаций заинтересованных лиц в СМИ со ссылкой на видеозаписи сходов ТОС «Бытха», в 2022-2023 годах", - сказано в заявлении в адрес комиссии по общественным слушаниям от имени организации «Общественный экологический контроль России».

Председатель ТОС «Бытха» Ольга Садовская подтвердила корреспонденту «Кавказского узла», что был сход граждан, на котором присутствовали перечисленные Еленой Дружининой чиновники, и они уверили собравшихся, что синагоги не будет. «Нам Копайгородский даже подписал паспорт ТОСа, где вместо синагоги обозначен сквер», - сказала она.

Ольга Садовская также предоставила в распоряжение "Кавказского узла" заключение ТОС, подписанное жителями Бытхи. "На сходе микрорайона Бытха жители выразили свое категорические несогласие по поводу строительства синагоги по адресу ул. Бытха, 20, на месте бывшего здания полиции. Администрация города Сочи заверила жителей, что синагоги на Бытхе не будет. Данное требование зафиксировано в паспорте ТОС «Бытха», утвержденного главой города Сочи - на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0302024:2316, площадью 2245 кв.м., расположенного по адресу ул. Бытха, 20, поменять назначение на сквер, зона отдыха, создать сквер с детской и спортивной площадкой. Жители микрорайона Бытха категорически против строительства синагоги, т.к. данный факт ухудшит и без того сложную транспортную составляющую, создаст дополнительные пробки на выезде из микрорайона. Кроме того, жители нижней части Бытхи имеют большую потребность в зеленой зоне отдыха с детской и спортивной площадками, о чем высказывали свое мнение на сходах", - говорится в заявлении ТОС.

Раввин Лазар Шолом также принял участие в общественных обсуждениях, его мнение отражено в протоколе комиссии под номером 113. Он написал: «Голосую за предоставление разрешения на использование участка с кадастровым номером 23:49:0302024:2316 для «религиозного использования».

Корреспонденту "Кавказского узла" Лазар Шолом рассказал, что еврейская религиозная община насчитывает более 3000 человек, и их число растет, потому что люди переезжают из других городов России в Сочи и "есть большая потребность в сохранении культурных традиций и мест встреч, проведения совместных праздников".

«Мы работаем над вопросом оформления земли и строительства синагоги. Официального отказа в этом мы не получали», - сказал Лазар Шолом, подчеркнув, что община продолжает "ютиться в маленьком частном доме" на улице Альпийской, не способном вместить всех желающих.

В декабре 2016 года МВД аннулировало вид на жительство сочинскому раввину Ари Эделькопфу, затем и его супруга Ханна была лишена права проживания в России. Суды утвердили постановления МВД, а в марте 2017 года краевой суд отказал Эделькопфу в апелляции. Защита раввина допустила связь его выдворения со спором вокруг земельного участка, выделенного для строительства синагоги. Представители еврейской общины назвали выдворение возмутительным. 31 марта 2017 года Эделькопф с семьей покинул Россию.

Комиссия по общественным обсуждениям должна внимательно следить за соблюдением законодательства всеми участниками слушаний и, делая свои заключения на основе поступивших замечаний и предложений, должна анализировать их обоснованность и состоятельность, привлекать специалистов для дачи оценки, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Анна Половинская, не связанная с данным делом.

"Если заключение комиссии не устраивает участников обсуждений, то они вправе в течение трех месяцев после получения заключения оспорить его в суде либо обратиться к прокурору для проверки законности этих обсуждений. Что касается заявлений чиновников о результатах обсуждения до их проведения, то это грубое нарушение законов России. Потому что чиновники работают для народа и их прямая обязанность - следовать законам и сохранять полную нейтральность по всем вопросам, касающихся общественных обсуждений", - сказала Анна Половинская.

Комментариями от чиновников, названных Дружининой и Садовской, относительно ситуации "Кавказский узел" пока не располагает.

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