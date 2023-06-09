Случай Гафарова показал практику экономического давления в Азербайджане на бывших политзеков

09 июня 2023, 06:35

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Активист Абид Гафаров после освобождения из заключения в Азербайджане не смог восстановиться на работу в нефтяную компанию, которая расторгла с ним контракт. Гафаров пожаловался на отсутствие источников доходов и невозможность трудоустроиться по специальности, из-за чего намерен покинуть страну вместе со своей семьей. В Азербайджане сложилась практика, когда даже частные компании опасаются восстанавливать на работе бывших политзеков, отметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Как сообщал "Кавказский узел", в декабре 2022 года резко ухудшилось состояние здоровья у отбывавшего срок заключения в Азербайджане Абида Гафарова. Пенитенциарная служба обязана обеспечить лечение активиста, указали тогда правозащитники. Они признали Гафарова политзаключенным. Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил кассационную жалобу Абида Гафарова, осужденного по делу о клевете за слова о ветеранах карабахской войны, и вернул дело в апелляционную инстанцию. Защита Гафарова сочла это затягиванием процесса, а не судебной победой. 1 июня суд частично удовлетворил апелляционную жалобу и постановил освободить Абида Гафарова, осужденного за клевету и оскорбление. Защита заявила, что намерена подать кассационную жалобу, чтобы добиваться полного оправдания.

Ветераны второй карабахской войны подали в суд на главу объединения "Бакинское единство", автора Youtube-канала KIM TV Абида Гафарова, потребовав наказать его за клевету и оскорбление. Предметом жалобы стало выступление Гафарова перед зданием суда после процесса по делу лидера "Партии граждан и развития" Али Алиева. Ветеранов возмутили слова Гафарова о том, что они мирятся с тем, что их "за людей не считают". Ясамальский районный суд 13 июля 2022 года приговорил Абида Гафарова к году лишения свободы, признав его виновным в клевете и оскорблении. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Защита заявила о неправомерном уголовном преследовании Гафарова.

После освобождения Абид Гафаров остался без источника дохода.

«После того, как в отношении меня вступил в законную силу приговор, компания BP, уволила меня. В соответствии с Трудовым кодексом контракт был расторгнут. После освобождения я обратился в компанию с просьбой восстановить меня на работу, но получил отказ. Я не виню компанию, в Азербайджане даже международные корпорации опасаются сотрудничать с лицами, судимыми по политическим делам», - рассказал Гафаров корреспонденту «Кавказского узла».

В пункте 1 статьи 74 ТК Азербайджана перечислены основания расторжения трудового договора в случаях, не зависящих от воли сторон. "Контракт может быть расторгнут «при вступлении в законную силу приговора суда об осуждении работника к наказанию в виде лишения права управления транспортным средством, лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью, лишения свободы на определенный срок или пожизненного лишения свободы", говорится в Кодексе.

Абид Гафаров отметил, что, арестовав его, власти обрекли на нужду его семью из шести человек.

«Семью, где четырех несовершеннолетних детей оставили без кормильца. Этот период наша семья как-то прошла за счет имевшихся сбережений. Но сейчас мы практически остались без средств к существованию. В BP меня уже не восстанавливают. Я пытался обращаться в некоторые другие частные структуры, но мне дали понять, что не могут меня брать с моим «бэкграундом». И вот я специалист по автоматизации производственно-технологических процессов в нефтяной сфере, с более чем 20-летним опытом в нефтегазовой и энергетической сфере Азербайджана, оказался безработным и никому не нужным», - сказал Гафаров.

Он сказал, что намерен покинуть страну.

«Я уже всерьез думаю уехать из Азербайджана. Думаю, что по моей специальности я найду работу за рубежом. Сейчас я советуюсь с семьей. Наверное, выход из ситуации мы будем видеть в отъезде из страны», - сказал Гафаров.

Формально юридические основания для увольнения активиста были, считает эксперт в области права, директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров. «С учетом его специальности и квалификации, думаю, что Гафарова мог быть вновь востребован в компании. Видимо, в компании сочли иначе», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов обратил внимание на сложности с восстановлением на работу бывших политзаключенных.

«В советское время бывших заключенных не брали на работу с таким «волчьим билетом». В Азербайджане также имеет практика, когда даже частные компании опасаются восстанавливать на работе бывших политзеков. Так, оператор сотовой связи «Азерфон» уволил и впоследствии не восстановил на работе активиста партии Народного фронта Фуада Ахмедли. Вот сейчас с такой же проблемой столкнулся Абид Гафаров. Даже международная корпорация BP вынуждена играть «по правилам властей». Западные нефтяные компании занимаются только бизнесом, они в рамках стратегий социальной ответственности абсолютно не поддерживают гражданское общество и свои проекты гуманитарного характера согласовывают с властями. А власти же таким образом дают уроки для остальных - специалистов, интеллектуалов. Их месседж таков: не лезьте в политику, не проявляйте гражданской активности, а то лишитесь «теплых местечек». Абид Гафаров жить комфортно, получая высокую зарплату. Однако человек не хотел оставаться безучастным к проблемам, волнующим людей, социальной несправедливости, произволу чиновников и силовиков и столкнулся с беспощадной репрессивной машиной», - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Адвокат Гафарова Агиль Лаидж рассказал корреспонденту «Кавказского узла» отметил, что формально его подзащитный может обрести право на восстановление на работу, если Верховный суд удовлетворит его кассационную жалобу и полностью оправдает его.

«Однако надежд на это мало. Согласно существующей в Азербайджане практике, в делах с политическим контекстом суды практически никогда не выносят оправдательных приговоров. Да, у нас большая группа людей были оправданы по «Тертерскому делу». Но они стали жертвами репрессий военного командования и не были критиками властей страны», - пояснил адвокат.

Представители компании BP оказались недоступны для комментариев.

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