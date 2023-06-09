Задержание Магомеда Абубакарова в Чечне привлекло внимание правозащитников

09 июня 2023, 05:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В течение недели после того, как гражданин Великобритании Магомед Абубакаров был задержан в доме его матери в Чечне силовики и власти не сообщили о причинах его задержания. Родные и близкие Магомеда отказываются идти на контакт с правозащитниками, из-за угроз силовиков, предположил Оюб Титиев. Приехавший в Чечню гражданин "враждебного государства" сильно рискует, поскольку силовики заинтересованы в поиске врагов, предупредила Светлана Ганнушкина*. Силовики могут сфальсифицировать дело, полагая, что иностранец из богатой страны - легкая добыча, предостерег Руслан Кутаев.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня гражданин Великобритании Магомед Абубакаров задержан силовиками в доме его матери в Урус-Мартане. До отъезда из России Абубакаров подвергался пыткам и был осужден за содействие боевикам, рассказал его знакомый.

Больше недели прошло с того дня, когда в дом Абубакаровых в Урус-Мартане в ночь на 1 июня ворвались вооруженные люди, и ничего не объясняя опешившим домочадцам, увезли с собой Магомеда Абубакарова, гражданина Великобритании, приехавшего навестить родных. Некоторое время родным ничего не было известно о местонахождении Магомеда. Лишь спустя три дня они узнали, что содержится Магомед в отделении по Курчалоевскому району Чеченской Республики. Однако дежурный отделения полиции на вопрос журналиста есть ли среди задержанных Магомед Абубакаров, ответил отрицательно.

Официально силовики об аресте Магомеда не объявляли, отметил чеченский правозащитник Оюб Титиев. «Если бы ему было предъявлено обвинение, то мы об этом уже знали. Мы знаем, что к нему не пускают адвоката... родные и близкие задержанного категорически отказываются идти на контакт с правозащитниками. Может быть им пригрозили никому не рассказывать, и они ничего не говорят, опасаясь, что их слова могут негативно сказаться на положении Магомеда», - предполагает правозащитник.

Магомед был вынужден покинуть Россию, рассказал Титиев. «В 2009 году Абубакаров, которому на тот момент едва исполнилось 18 лет, был похищен и подвергался пыткам, его подозревали в связях и помощи чеченским боевикам. Он был осужден на 1,3 года колонии за содействие незаконному вооруженному формированию. В 2013 году он уехал в Великобританию, где получил политическое убежище, а позже и гражданство. В 2021 году он приезжал в Чечню, но в тот приезд никого, кроме родственников и друзей, его личность не интересовала. Поэтому Магомед решил еще раз навестить своих родных, тем более, что он женился и в этот раз с ним в Чечню приехала и его жена», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Оюб Титиев.

По его сведениям родственники Магомеда Абубакарова уже сообщили в британское посольство о случившемся. Они также написали заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ.

Силовики искусственно создают уголовные дела чтобы доказать общий тезис о том, что «кругом враги», полагает Светлана Ганнушкина*.

«Это общая тенденция, которую нужно поддерживать какими-то конкретными делами. Общие утверждения, что вокруг враги, которые только и хотят сделать что-то из ряда вон выходящее, что негативно может сказаться на гражданах страны. Эту позицию, как всякую идею, нужно поддерживать какими-то конкретными делами. Реальных дел нет, поэтому их нужно организовывать», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

Однако, замечает Ганнушкина, как это часто бывает, факты не подтверждаются, тогда идею приходится поддерживать фальсифицированными делами. «К сожалению, такое происходит довольно часто. Как это происходит сейчас с Абубакаровым. И очень рискованно в наше время гражданину одновременно России и Великобритании приезжать в Россию, да еще в такой сложный регион, как Чечня», - сказала Светлана Ганнушкина.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев не исключает, что в списке «неблагонадежных», о которых говорил в разговоре с Кадыровым Хусейн Джамбетов, звучала и фамилия Магомеда Абубакарова.

«Но у меня в равной степени появилась и другая версия. Обстановка, которую создали в Чечне нынешние правители во главе с «падишахом», явилась благодатной почвой для появления всякого рода шушеры, предателей, стукачей, которые не гнушаются доносить друг на друга, что совсем нехарактерно для чеченского общества. И размножается эта нечисть в геометрической прогрессии», -рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руслан вспоминает, что когда в селе в какой-то дом приезжает человек, который проживает далеко от Чечни, то в этот дом без приглашения приходят не только родственники и близкие, но и друзья, соседи, бывшие одноклассники.

«Так было. И в этом нет ничего удивительного. А тут приехал самодостаточный человек из Великобритании, видно, что живет неплохо, работает, купил машину, женился, в отпуск приехал, чтобы родственников повидать. Подарки привез. И кто-то, снедаемый завистью, думает, что наверно, не последние деньги потратил на поездку, наверняка есть серьезные средства, если он может раскатывать по странам. Поганое чувство – зависть, но в Чечне, к моему глубокому сожалению, этот вирус распространяется похлеще ковида. И некий тип, может, сосед, а может даже дальний родственник, пораженный этим вирусом, сигнализирует «своему» человеку из силовых структур, что в гости приехали люди из Англии, видно, при деньгах», - предположил Руслан Кутаев.

По его мнению, не обязательно указание «задержать» было спущено сверху. «Это делается на уровне участкового, оперативника. Я абсолютно убежден, что в этой ситуации им не нужен результат. Результат сейчас ни в Москве, ни в Питере, ни в Грозном, ни даже в Курчалое никакого значения не имеет. Сейчас они не работают на результат, сейчас они зарабатывают деньги. Потому и не допускают к задержанному адвоката, сейчас они прессуют парня, нарабатывают ему уголовное дело, потому что эта история стала достоянием общественности, и нужно найти ему статью, связать его с чем-то. А параллельно ведут переговоры, за какую сумму его могут выкупить родственники. Они думают, что если живет в Англии, то миллионер. А парень, работает, скорее всего, на стройке или, если повезет, то секьюрити», - говорит Кутаев.

Магомед допустил большую ошибку, когда решил приехать домой, к матери, встретиться с родными, считает оппозиционный блогер Муса Ломаев, живущий за границей.

В октябре 2022 года в отношении 40-летнего жителя Чечни Хусейна Джамбетова было возбуждено уголовное дело по статье об участии в создании террористического сообщества. По данным силовиков, он принимал участие в создании "Отдельного батальона особого назначения вооруженных сил Чеченской Республики Ичкерия", который входит в состав иностранного легиона украинской армии. 14 мая было опубликовано видеообращение Хусейна Джамбетова, который заявил, что вернулся в Чечню, и озвучил угрозы в адрес тех, кто представляет ситуацию в республике не такой, как на самом деле.

«После многочисленных интервью Хусейна Джамбетова, в которых он признается в своих заблуждениях в отношении Кадырова и его окружения, и призывает всех одуматься и вернуться в Чечню, увеличилось число «пропавших». Обычно это те, у кого за границей живут родственники, и кто с ними поддерживает связь. Или те, кто гостил у кого-то в Европе. К примеру, уважаемый имам Валид Куруев, которого, едва тот приехал из Европы, силовики забрали вместе с племянником и сыном, и о судьбе которых до сих пор ничего неизвестно. Теперь задержан и неизвестно, когда будет отпущен Магомед Абубакаров», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Муса.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включены в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.