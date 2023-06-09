Минюст отстоял в суде решение о ликвидации отделения "Парнаса" в Дагестане

09 июня 2023, 04:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации дагестанского регионального отделения партии «Парнас», руководителем которого был активист Эдуард Атаев, обвиненный в хранении гранаты.

Как сообщал "Кавказский узел", Эдуард Атаев был арестован по делу о хранении взрывного устройства. Атаев утверждает, что гранату ему подбросили, и связывает преследование со своей гражданской и политической позицией и противодействием коррупционным схемам. В сентябре 2022 года Верховный суд Дагестана отменил постановление Хасавюртовского райсуда о продлении ареста Атаева, однако райсуд оставил Атаева под стражей. В материалах дела Эдуарда Атаева есть признаки фальсификации, заявила защита. Управление Минюста потребовало ликвидировать реготделение партии "Парнас", руководителем которой является Атаев в связи с тем, что после его ареста деятельность организации не осуществлялась, райсуд иск удовлетворил. Атаев подал апелляцию.

В судебном разбирательстве о ликвидации регионального отделения «Парнаса» у Атаева не было юридических представителей, интересы регионального отделения он представлял сам, рассказал "Кавказскому узлу" юрист Марат Исмаилов, выступающий защитником Атаева в уголовном деле активиста.

По его мнению, решение о ликвидации регионального отделения «Парнаса», руководителем которого являлся Атаев, никак не повлияет на его основное уголовное дело, разбирательство по которому идет в Хасавюртовском районном суде, добавив, что работа дагестанского отделения «Парнаса» велась только на энтузиазме одного Эдуарда Атаева.

В России в целом партия «Парнас» была известна больше, чем в Дагестане. Также во время различных выборов в Дагестане "Парнас" не добивался каких-либо видных результатов, тем не менее в Дагестане было учреждено региональное отделение. Первоначальное продвижение «Парнаса» в регионе осуществлял активист Руслан Магомедов, рассказал «Кавказскому узлу» дагестанский журналист Идрис Юсупов. "Он, по-моему, сейчас не в России", - сказал журналист.

Известность Атаева не была результатом его принадлежности к «Парнасу», считает Юсупов. ключевым направлением активистской деятельности Атаева «было наблюдение за выборами». «Согласно закону, там было много ограничений и функции, полномочия наблюдателей менялись время от времени, требования усиливались и поэтому Атаев сотрудничал с разными движениями и партиями, которые занимались наблюдением на выборах», - отметил Юсупов. «То есть в первую очередь я связываю его сотрудничество с целью организации наблюдения на выборах, а что касается самой деятельности этих партий в Дагестане, то они все в принципе не так хорошо известны», - пояснил Юсупов.

Деятельность партии «Парнас» в Дагестане была практически незаметна, считает заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. Он согласен с тем, что участие в партийной жизни давало Атаеву возможность наблюдать за выборами. «Он контактировал с теми партиями, кто был готов поддержать его инициативы. Быть в партии – это возможность быть наблюдателем на выборах. Поэтому в этом статусе Атаев мог хоть как-то организовать наблюдение, быть на выборах», - считает Магомедов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.