Передано в суд дело о нападении на псковских десантников в Чечне

08 июня 2023, 23:19

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Генпрокуратура предъявила жителям Чечни и Татарстана обвинения в нападении на псковских десантников в 2000 году. Дело направлено в Южный окружной военный суд.

В ночь на 1 марта 2000 года бойцы шестой роты 104-го полка 76-й гвардейской дивизии ВДВ вступили в Чечне в бой с крупным отрядом Шамиля Басаева и Хаттаба. Рота около суток сдерживала натиск примерно 2000 боевиков, которые пытались вырваться из окружения. Тогда 84 из 90 военнослужащих погибли, были убиты 370 боевиков. В числе причин трагедии аналитики называют коррупцию и некомпетентность командования и офицеров, говорится в справке "Кавказского узла" "Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники".

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении жителей Чечни и татарстана, которые обвиняются в участии в банде, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. рассмотрение дела пройдет в Южном окружном военным суде в Ростове-на-Дону, сообщила сегодня Генпрокуратура России.

По версии обвинения, они вступили в объединенную группировку под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба в 1999 году. 29 февраля 2000 года ообвиняемые приняли участие в нападении на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76 Псковской дивизии воздушно-десантных войск в районе села Улус-Керт Шатойского района. После этого обвиняемые "продолжили состоять в банде", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

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