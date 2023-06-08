08 июня 2023, 18:15

Первые паломники из Кабардино-Балкарии отправились на хадж

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На хадж в Саудовскую Аравию отправились первая группа паломников из Кабардино-Балкарии. Всего хадж в этом году планируют совершить более 400 жителей республики.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году Саудовская Аравия в два раза сократила квоту на хадж для российских мусульман, до 11 318 человек.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

120 паломников из Кабардино-Балкарии отправились сегодня на хадж в Саудовскую Аравию. Сегодня утром они собрались в Нальчике на площади 400-летия единства с Россией. Отсюда в четыре утра на автобусах паломники поехали в Магас, а затем самолетом – в Джидду, сообщила государственная телекомпания Кабардино-Балкарии.

Всего в этом году хадж совершат больше 400 жителей Кабардино-Балкарии. Их разделили на четыре группы. Транспорт для паломников и помощь в оформлении документов предоставила Духовное управление Мусульман, говорится в сюжете, опубликованном в Telegram-канале телекомпании.

От Духовного управления мусульман в хадж отправятся 57 паломников, Предположительная дата вылета 15 и 16 июня, сообщило 6 июня Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале

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Примечание:

"Первая группа паломников из Дагестана отправилась в Саудовскую Аравию", "Паломник из Дагестана скончался в Медине", "Жители Чечни пожаловались на распределение путевок в Мекку".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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