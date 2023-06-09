09 июня 2023, 01:17

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

35-летний житель города Терек Эрик Коноков планировал выехать на территорию Украины и, по версии силовиков, примкнуть к отрядам, участвующим в боях против российских военнослужащих.

По версии следствия, 35-летний житель Терека Эрик Коноков ранее был арестован по делу об экстремизме. Силовики изучили данные в его мобильном телефоне и затем заподозрили его в государственной измене.

Следователи обнаружили в телефоне Конокова переписку с уроженцем Татарстана, который примкнул к отрядам, которые принимают участие в боях против российских военнослужащих на стороне Украины, передали 8 июня "Кавказ. Реалии"*.

Следствие считает, что по указанию куратора, Эрик Коноков приобрел билеты на поезд до Минска, и далее намеревался доехать до территории Украины, и затем примкнуть к отрядам, принимающим участие в боях против российских военных, передал Telegram-канал "Baza".

Дело жителя Терека ведут сотрудники ФСБ, сообщил Telegram-канал "Осторожно Новости".

На 00.10 мск на сайтах ФСБ, управления МВД по Кабардино-Балкарии, а также следственного управления (СУ) СКР по республике нет сообщений относительно уголовного дела о госизмене в отношении Конокова.

Комментариев от Эрика Конокова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня стало известно, что трое заключенных, в том числе уроженцы Кабардино-Балкарии и Ростовской области, обвинены в причастности к террористическому сообществу в одной из российских колоний.

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Примечание:

"Арестован обвиняемый в пытках заключенных из Дагестана сотрудник калмыцкой колонии", "Суд в Калмыкии утвердил приговор по делу о гибели заключенного", "Сотрудники колонии в Калмыкии арестованы по делу о пытках заключенных из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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