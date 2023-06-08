Сотрудники Красного Креста навестили удерживаемых в Азербайджане армянских солдат

08 июня 2023, 13:11

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Сотрудники бакинского офиса Международного комитета Красного Креста посетили армянских военнослужащих Харута Овакимяна и Карена Казаряна, которым власти Азербайджана вменяют незаконное пересечение госграницы и подготовку диверсий. Им была предоставлена возможность написать письма родственникам.

Как информировал "Кавказский узел", 26 мая Азербайджан заявил о попытке перехода границы диверсионной группой и задержании двух армянских солдат. Минобороны Армении сообщило о розыске двух военнослужащих, которые пропали во время доставки продуктов на позиции сослуживцев. 27 мая прокуратура Азербайджана информировала, что армянские солдаты Харут Овакимян и Карен Казарян, задержанные около границы, подозреваются в терроризме и контрабанде оружия. Решением суда они были заключены под стражу.

7 июня сотрудники Бакинского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили Харута Овакимяна и Карена Казаряна. "С ними были проведены встречи с глазу на глаз и создана возможность для контактирования с семьями посредством Службы посланий Красного Креста", – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" глава отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

"В соответствии со своим мандатом МККК во время посещений оценивает обращение с задержанными лицами и условиями содержания, создает возможность для налаживания или возобновления связи с семьями", – добавила она.

Напомним, Овакимяну и Казаряну власти Азербайджана вменяют несколько статей, в том числе – терроризм, незаконное пересечение госграницы и контрабанду оружия. Им грозит до пожизненного лишения свободы.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в ответ на просьбу Армении применить к Азербайджану промежуточную меру и обязать предоставить данные об условиях содержания Харута Овакимяна и Карена Казаряна потребовал до 6 июня предоставить информацию о задержанных. Уполномоченный по правам человека Азербайджана и члены Национальной превентивной группы (НПГ) по предотвращению пыток при омбудсмене встретились с Овакимяном и Казаряном 26 мая. Военные были приняты омбудсменом в конфиденциальной обстановке и "не жаловались на условия содержания и обращение с ними", заявил офис омбудсмена.

"Кавказский узел" также писал, что власти Армении ранее заявляли о случаях насилия над пленными военными, которые удерживались в Азербайджане.

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