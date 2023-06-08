Первая группа паломников из Дагестана отправилась в Саудовскую Аравию

08 июня 2023, 12:04

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В Саудовскую Аравию вылетела первая в этом году группа дагестанских паломников.

Как сообщал "Кавказский узел", квота на хадж для паломников из Дагестана в текущем году составила 10 тысяч мест. По словам заместителя муфтия республики Мухаммада Мангуева, она была уже заполнена к 15 мая.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Об отправке первой группы паломников сообщил хадж-оператор МАРВА-ТУР в своем телеграм-канале. Сообдение операторы сопроводили коротким видеосюжетом, в котором показано, кк группы собираются у Джема-мечети в Махачкале перед тем, как отправится в аэропорт.

Напомним, что, по данным представителей хадж-индустрии, стоимость поездки в хадж подорожала в среднем на две тысячи долларов. Самостоятельно организовать паломничество практически невозможно, так как следует учесть массу нюансов, поэтому лучше обратиться к хадж-операторам, отметили опрошенные "Кавказским узлом" жители республики.

После пандемии коронавируса, когда квота на хадж для России была сокращена до 10 тысяч мест, власти Саудовской Аравии вернули старую квоту в 20 500 мест и добавили 4 500 мест, сообщил 21 мая корреспонденту "Кавказского узла" представитель хадж-индустрии Дагестана. В 2022 году Саудовская Аравия в два раза сократила квоту на хадж для российских мусульман, до 11 318 человек. Дагестану в российской квоте на хадж было выделено 4 550 мест. Несмотря на увеличение стоимости поездки, к концу мая они все были заполнены заявками.

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