Экономисты поспорили о планах властей Грузии создать крупный транспортный хаб

08 июня 2023, 11:13

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В поселке Вазиани под Тбилиси планируется построить новый аэропорт, это является частью проекта по превращению Грузии в международный транзитный хаб, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Эти планы вполне реальны, так как через Грузию проходит Транскаспийский транспортный маршрут, отметил экономист Папава. Объем перевозок через Грузию вырос из-за ситуации на Украине, и после снижения эскалации конфликта он может снизиться, считает экономист Токмазишвили.

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, власти страны рассматривают вопрос о строительстве нового аэропорта под Тбилиси, в поселке Вазиани. Его строительство даст возможность стране реализовать свой потенциал, как регионального аэрохаба.

"Цель стать реальным авиационным хабом в регионе. Мы неоднократно говорили, что у страны есть этот потенциал. Именно с этой целью начинаем работу, несколько месяцев активно работает министерство экономики. Существующий аэропорт не удовлетворяет вызовам нашей амбициозной цели. Это должен быть транзитно-логистический и рассчитанный на современных туристов аэропорт международного класса", – процитировала 6 июня Ираклия Гарибашвили пресс-служба правительства Грузии, сообщение которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Власти Грузии рассматривали вопрос задействования тбилисского аэропорта, но у него есть ограничения, из-за которых невозможно значительно развить его пропускную способность. Проект аэрохаба рассчитан на долгосрочную перспективу – от 20 до 50 лет и более, отметил Гарибашвили.

В планах властей задействовать в проекте иностранных специалистов – проекторов, архитекторов, строителей. В последнее время ежегодно поток грузов через Грузию возрастает на 25%. Из грузинских аэропортов осуществляются прямые полеты в 58 городов разных стран и регулярное авиасообщение с 31 страной, отметил он.

У Грузии есть потенциал, чтобы стать региональным аэрохабом. Однако для этого необходима подходящая инфраструктура, считает академик Национальной академии наук, экономист Владимер Папава.

"Многие страны, в том числе Центральной Азии, Китай и Япония, очень заинтересованы, чтобы задействовать транспортный коридор – так называемый средний коридор (Транскаспийский транспортный маршрут, – прим. "Кавказского узла"), который будет проходить через Азербайджан и Грузию. Транспортный коридор подразумевает не только сухопутный транспорт, но и воздушный. В создавшейся ситуации проект имеет определенное будущее и это будет полезно для страны и всего региона", – сказал Папава корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что авиасообщение – это очень специфический, относительно дорогой транспорт и его могут использовать для специфических грузов, для которых очень важно, чтобы груз был доставлен как можно быстрее.

"Поэтому авиатранспорт имеет свою перспективу – доставляют скоропортящийся товар. Есть товары, входящие в сферу национальной безопасности каждой страны и доставка которых должна быть срочной", – сказал он.

Международный аэропорт Тбилиси, который ныне действует, не загружен на полную мощность, потому идея о строительстве нового аэропорта выглядит недостаточно обоснованной, считает однако доктор экономических наук Михаил Токмазишвили.

"Новый строят в том случае, когда полностью загружены существующие аэропорты и этого уже становится недостаточно – запросы превышают возможность обслуживания. На сегодняшний день такого требования нет. Поэтому возникает вопрос, почему хотят построить, кто этим займется – государство или частная компания, будет ли продана посадочная полоса?" – сказал Токмазишвили корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что тбилисский аэропорт обслуживается турецкой стороной, установившей завышенные тарифы, но посадочная полоса принадлежит Грузии. При строительстве нового аэропорта он составит конкуренцию действующему. Кроме того, для начала функционирования нового аэропорта нужны годы, подчеркнул аналитик.

"Премьер-министр выступил с нереальным заявлением – трансфер грузов возник из-за спецоперации на Украине. Когда закончится ее проведение, то и количество груза снизится. Есть и другие линии. Если этот аэропорт начнут строить, то возникнет вопрос, а кто им будет пользоваться, а когда его построят, окажется, что грузов нет", – считает он.

Токмазишвили обратил внимание, что на фоне предоставляемых Грузией сухопутных и морских перевозок, авиаперевозки не выгодны из-за их стоимости. Тем более, на фоне того, что власти страны не продолжают строительство порта в Анаклии, а решили построить новый аэропорт в Тбилиси.

"Морские перевозки – более дешевый транспорт по сравнении с авиаперевозками. Если не делают порт в Анаклии, тогда зачем делают новую воздушную дорогу. Проект строительства нового аэропорта – мечта "Грузинской мечты", – заявил экономист.

"Кавказский узел" также писал, что строительство глубоководного порта Анаклия на Черноморском побережье Грузии началось в декабре 2017 года. "Консорциум развития Анаклии" (ADC) получил исключительное право на строительство, разработку и эксплуатацию порта, который станет частью морского коридора из Китая в Европу. Оператором терминала порта должна была стать американская компания SSA Marine. Соглашением было предусмотрено, что правительство Грузии инвестирует в строительство 100 млн долларов, тогда как стоимость проекта в целом оценивается в 2,5 млрд долларов.

Власти Грузии в январе 2020 года констатировали, что "Консорциум развития Анаклии" не смог завершить в установленные сроки строительство глубоководного порта, и что соглашение о строительстве глубоководного порта расторгнуто. Оппозиция сочла это решение политическим. 1 августа 2020 года "Консорциум развития Анаклии" подал иск к властям Грузии, потребовав компенсацию в миллиард долларов.

1 августа 2022 года агентство по развитию глубоководного порта Анаклии объявило о закупке услуг по изучению условий строительства порта на Черноморском побережье.

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