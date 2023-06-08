Глава Кагальницкого района осужден за махинации с жильем для сирот

08 июня 2023, 09:12

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Суд приговорил к двум годам заключения бывшего главу Кагальницкого района Ростовской области Игоря Грибова, признав его виновным в приемке у подрядчика жилья для сирот, непригодного для проживания людей.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 октября 2021 года стало известно, что в отношении главы Кагальницкого района Ростовской области Игоря Грибова возбуждено уголовное дело. Следствие считало, что одобрил передачу детям-сиротам квартир, непригодных для жилья.

По версии следствия, Игорь Грибов дал добро на оплату семи миллионов рублей подрядной организации за квартиры для сирот в поселке Малиновка. Чиновник не проверил квартиры, в то время как они оказались непригодными для жилья. Грибов был задержан 18 октября 2021 года, привел сегодня "Блокнот Ростов-на-Дону" сообщение объединенной пресс-службы судов Ростовской области.

Дома, в которых расположены квартиры, были введены в эксплуатацию еще в 2015 году. Власти района приобрели в них 10 квартир. Ключи сиротам вручали Игорь Грибов и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Заселившиеся в квартиры люди стали жаловаться, что в квартирах холодно и что зимой замерзают трубы. Также они жаловались на запах из канализации.

В 2020 году по жалобам жителей прокуратура провела проверку, которая подтвердила, что квартиры непригодны для проживания в них людей. Судебная экспертиза установила, что жилье не соответствует проектной документации, что дома были построены с серьезными нарушениями. В частности было установлено, что материалы, из которых сделана кровля, чердачные перекрытия, потолки, пол и прочее, не соответствовали заявленным, отметила пресс-служба.

"В коридорах общего пользования расположены два канализационных колодца, которые являются источником распространения бактерий и инфекций, на поверхностях гипсокартона в точках присоединения сантехнического оборудования обнаружены следы плесени и грибка. Допущенные в ходе строительства нарушения создают угрозу жизни и здоровью жильцов", – сказано в сообщении.

После задержания Грибов был арестован. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, и приговорил в двум годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба.

Комментариев от Игоря Грибова или его представителей не поступало.

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