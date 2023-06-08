Грузинский доброволец погиб на Украине

08 июня 2023, 07:19

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Зураб Мушукиа из Зугдиди, участвовавший в боях против российских военных, погиб на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 июня число погибших на Украине грузинских добровольцев достигло 43.

Грузинский доброволец из Зугдиди Зураб Мушукиа погиб в результате взрыва под Бахмутом (российское название города – Артемовск, – прим. "Кавказского узла"), передал 7 июня в своем эфире телеканал "Рустави 2", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Мушукиа является вынужденным переселенцем из Абхазии, он принимал участие в боях на Украине с первой недели спецоперации, неоднократно был ранен. Погиб 6 июня в Богдановке. Его тело пока не доставлено на родину, сообщила Sova, публикацию которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Семья Зураба Мушукиа проживает в поселке вынужденных переселенцев в Зугдиди, отметило издание.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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