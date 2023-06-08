08 июня 2023, 06:23

Режим ЧС введен в Левашинском районе из-за ливней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жилые дома, социальные объекты и дороги оказались повреждены из-за непогоды в населенных пунктах Левашинского района Дагестана. Власти района ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным администрации Левашинского района, на его территории 7 июня введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за проливных дождей с градом. Повреждены оказались здания социальных учреждений, дома и дороги.

"Был введен режим ЧС муниципального характера после обследования последствий сильного ливневого дождя с крупным градом, прошедшего 4 и 5 июня", – привел сегодня ночью ТАСС сообщение пресс-службы районной администрации.

Спасатели провели обследования населенных пунктов района. В селе Урма непогодой повреждены кровли школы, детского сада, врачебной амбулатории, а также около 700 частных домовладений. В сельсовете Аршимахинский повреждено имущество 14 домовладений, оказались подтоплены дома. В сельсовете Куппинский повреждены дороги, а также мост на въезде в село Ахиниц, сказано в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Леваши переменная облачность при температуре воздуха +18 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 9 июня также ожидается переменная облачность, температура воздуха понизится до +10 градусов, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Более 20 туристов заблокированы непогодой в горах Дагестана", "В Дагестане непогода нанесла ущерб зданиям и коммуникациям", "Горные села в Дагестане из-за непогоды остались без дорожного сообщения".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 июня 2023, 05:26

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