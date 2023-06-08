Двух жительниц Дагестана осудили за участие в "Исламском государстве"*

08 июня 2023, 05:26

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Южный окружной военный суд признал двух жительниц Дагестана виновными в причастности к террористической организации - "Исламское государство"*.

По версии обвинения, женщины планировали присоединиться к нему, выехав в Сирию, но в 2021 году были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Дербенте.

Суд приговорил А. Сатираеву к четырем с половиной годам лишения свободы с ограничением свободы на год, Х. Гаджимурадову – к пяти годам лишения, свободы, 7 июня сообщает РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике. Приговор вынесен по статьям об участии в террористической организации и участии в незаконном вооруженном формировании.

По информации ведомства, Сатираева и Гаджимурадова состояли в группах "террористической и экстремистской направленности" в телеграме, где общались с лицами, находящимися в Сирии.

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* запрещенная в Росии террористическая организация

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