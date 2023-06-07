Жители Грузии после стихии заявили об отсутствии помощи властей

07 июня 2023, 19:51

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В Лагодехи сильный ветер повредил жилые дома и общественные здания, есть подтопления. Жители Марнеули пожаловались на отсутствие дренажных систем и заявили о бездействии властей после подтоплений.

С утра муниципалитет Лагодехи борется с последствиями стихийного бедствия. Сильный ветер повредил десятки зданий, автомобилей и жилых домов. Поломаны столетние деревья на охраняемых территориях Лагодехи. Одно из деревьев упало на туристический визит-центр. Повреждены крыша и стены здания.Также сломанное дерево упало на автомобиль, принадлежащий Службе мелиорации Грузии, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на трансляцию телекомпании "Рустави 2"ю

Сильный ветер в нескольких селах частично повредил кровлю не менее 15 жилых домов. Повреждены линии электропередач, около 7000 семей остались без света. В нескольких деревнях того же муниципалитета вода затопила первые этажи жилых домов.

Сильный дождь создал проблемы в муниципалитете Марнеули и близлежащих селах. Обильные осадки затопили жилые дома и приусадебные участки. Местные жители рассказали, что власти не решили проблему и сельчане ждут помощи. По их словам, дренажные каналы не очищаются, из-за чего дома затапливает после сильных дождей. Особенно пострадало село Хирачмуганло, сообщил корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на эфир телекомпании "Мтавари архи".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Лагодехи умеренный дождь, температура воздуха составляет +20 градусов, скорость ветра – 2 метра в секунду, в Марнеули такая же погода, но скорость ветра составляет три метра в секунду. В ночь на 8 июня в Лагодехи и Марнеули также ожидается дождь, температура воздуха понизится до +17, скорость ветра - до одного метров в секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

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