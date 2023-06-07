Ализамин Салаев возвращен в изолятор после голодовки

07 июня 2023, 16:25

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Состояние активиста партии Народного фронта Азербайджана Ализамина Салаева после длительной голодовки остается тяжелым, но его перевели из тюремного госпиталя в следственный изолятор, сообщила защита.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционеру Ализамину Салаеву были предъявлены обвинения в нападении с ножом на прохожего. Салаев утверждает, что сам подвергся нападению вооруженного ножом человека. В знак протеста против уголовного преследования он 7 февраля объявил голодовку, на фоне которой дважды впадал в кому. 22 мая суд в Баку приговорил Салаева к четырем годам лишения свободы. 26 мая стало известно, что Ализамин Салаев утратил возможность передвигаться. Защита оппозиционера обжаловала решение суда. 31 мая он заявил, что перейдет к сухой голодовке, если в течение недели его не освободят. Ализамин Салаев на 115-е сутки прекратил голодовку, не дождавшись освобождения.

Ализамин Салаев – руководитель сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Он арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия, ему грозило до пяти лет лишения свободы. Следователи считают, что Салаев нанес ножевое ранение прохожему Натигу Сулейманову. Два свидетеля обвинения не подтвердили вину Салаева, в деле нет достоверных доказательств его вины, заявил адвокат.

Салаев был возвращен из Лечебного учреждения Пенитенциарной службы в Бакинский СИЗО-1, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Немат Керимли. "Сегодня Ализамин Салаев позвонил мне и сообщил, что несмотря на тяжелое состояние, его вернули в Бакинский СИЗО-1. После длительной 115-дневной голодовки он нуждался в серьезном лечении и реабилитации. Однако его вернули в СИЗО, где нет условий для этого. Его состояние все еще тяжелое. У него опухшие ноги и он до сих испытывает трудности при ходьбе без посторонней помощи. У него практически не функционируют почки. Он очень слаб, кровяное давление еще не стабилизировалось. И несмотря на все это его вернули в СИЗО и заключили в обычную камеру, даже не в медпункт", - сказал Керимли.

При этом, продолжил он, Салаев может возобновить голодовку, если апелляционный суд не удовлетворит его жалобу. "Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Думаю, что в ближайшие дни эта дата станет известна и предварительные слушания состоятся в начале третьей декады июня", - отметил адвокат.

Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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