Источники сообщили о выемке документов в Минобрнауки Дагестана

07 июня 2023, 12:46

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Силовики изымают документы и оргтехнику у сотрудников Минобрнауки Дагестана, сообщили источники. По их данным, следственные действия связаны с расследованием хищения выплат педагогам.

Как писал "Кавказский узел", 26 января прокуратура Дагестана провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в Минобрнауки республики, после чего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". По данным следователей, сотрудники Минобрнауки и директора школ похитили 7,167 миллиона рублей. Средства были выданы под видом компенсаций за неиспользованный ежегодный отпуск, сообщила прокуратура.

25 января педагоги школы села Уцмиюрт Бабаюртовского района заявили об отсутствии стимулирующих выплат и о задержках зарплаты. Такая ситуация наблюдается и в других районах республики, отметили они. Минобрнауки и следователи отчитались о проверках по жалобам педагогов.

В Минобрнауки Дагестана сегодня проводятся обыски, сообщил в 12.00 мск со ссылкой на свой источник "Черновик".

В 12.23 мск издание уточнило, что в министерстве идут не обыски, а выемка документов. "Она проводится в рамках уголовного дела, возбужденного в начале 2023 года, по факту хищений отпускных и премиальных выплат. Следователи считают, что что сотрудники отдела кадров министерства, в сговоре с директорами школ, построенных в зоне отгонного животноводства, вступили в преступный сговор и похитили сумму в 7 млн рублей", - говорится в публикации в телеграм-канале издания.

Источники упоминают школы в Бабаюртовском районе, и уточняют, что хищениями следователи могли посчитать обычные выплаты отпускных и премий, поскольку школы на землях отгонного животноводства не имеют законного статуса, а значит, законные выплаты, производящиеся там, можно считать хищением. "Следственные действия прошли у работников отдела кадров министерства как дома, так и на рабочем месте, изъяты телефоны и техника", - приводит издание слова источника.

О следственный мероприятиях сообщил и блогер Расул Асад в своем телеграм-канале «Спросите у Расула». "С утра в министерстве образования и науки РД проходят обыски. Должностные лица минобрнауки РД подозреваются в хищении. Вероятно, речь идет о школах, построенных на отгонных пастбищах Бабаюртовского района", - написал он.

Управление СКР по Дагестану, по состоянию на 12.36 мск, не сообщило на своем сайте о следственных действиях в министерстве.

Напомним, Конституционный суд Дагестана в июле 2022 года счел необходимым перевести обжитые земли отгонного животноводства в статус земель населенных пунктов и легализовать поселения, которые на них стихийно образовались. После этого более 100 жителей равнинных районов (Каякентского, Бабаюртовского, Кумторкалинского, Кизилюртовского и Карабудахкентского) провели в Махачкале сход. Они потребовали отменить постановление, посчитав, что оно является "юридической легализацией отъема земель".

Земли отгонного животноводства являются собственностью Дагестана, имеют особый статус и не подлежат приватизации, говорится в законе "О статусе земель отгонного животноводства в Республике Дагестан".

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