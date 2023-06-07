Южная Осетия временно открыла пункт пропуска на границе с Грузией

07 июня 2023, 11:27

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Южной Осетии открыли пункт пропуска "Раздахан" на два дня в связи с религиозным праздником, разрешив жителям Ленингорского района переходить границу с Грузией.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2019 года КГБ Южной Осетии объявил о закрытии пунктов пропуска на границе с Грузией на неопределенное время, объяснив это "нагнетанием напряженности" со стороны властей Грузии. Этому предшествовала установка грузинскими военными блокпоста в районе села Цнелис (осетинское название – Уиста). Однако периодически по случаю праздников работа пунктов пропуска возобновляется на несколько дней. Так, с 13 по 17 июня 2022 года в связи с религиозным праздником Ломисы дзуар были открыты МПГГ (места пересечения госграницы) "Раздахан", "Синагур" и "Переу".

Ломисоба — древний грузинский праздник, который, как считается, имеет языческое происхождение. Он отмечается ежегодно на седьмой неделе после Пасхи в горах на северо-востоке Грузии. Верующие в этот день совершают паломничество к монастырю Ломиси, находящемуся примерно в 10 километрах от Гудаури. Главным святилищем и местом паломничества Ленингорского района (грузинское название Ленингора – Ахалгори) является храм Ломисы дзуар, расположенный около линии разграничения между Южной Осетией и Грузией.

По решению Совета безопасности Южной Осетии, в связи с праздником Ломисоба жителям Ахалгорского района с сегодняшнего утра разрешено в упрощенном порядке проходить через пункт пропуска «Раздахан», передал корреспондент "Кавказского узла".

Временное открытие пункта пропуска КГБ анонсировал на своем сайте 6 июня. "В связи с празднованием религиозного праздника «Ломисы Дзуар» для жителей Ленингорского района, имеющих действующие пропуска на пересечение югоосетино-грузинской государственной границы, с 8:00 часов [7 мск] 7 июня по 20:00 часов [19 мск] 8 июня будет функционировать МПГГ «Раздахан»", - говорится в публикации.

Напомним, ограничения на переход линии разграничения с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Боевые действия в августе 2008 года не коснулись Ленингорского района, но его покинули грузинские полицейские, сотрудники администрации и часть грузинского населения. На территории района были размещены российские воинские подразделения и южноосетинские силовики. Однако Ленингорский район зависит от Грузии в вопросах энергоснабжения и транспортных коммуникаций.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.