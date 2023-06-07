Жители Терека добились ликвидации стихийной свалки

07 июня 2023, 08:43

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Ликвидирована стихийная свалка мусора, на которую жаловались жители Терека, отчитался Центр управления регионом.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии ранее неоднократно жаловались на антисанитарию из-за стихийных свалок мусора. Так, 26 ноября 2022 года жители Баксана, Майского, Нартана, Нарткалы и Чегема пожаловались в соцсети, что уже несколько недель длятся перебои с вывозом мусора. По их словам, свалки остаются переполненными, а обращения к диспетчерам не дают результатов.

В декабре 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что в республике "ведется работа по ликвидации несанкционированных свалок, устанавливаются контейнеры для раздельного сбора отходов, заключаются договоры с юридическими лицами на вывоз ТКО", а также приобретаются контейнеры и спецтехника. О подобных проектах сообщалось и раньше, но проблема с мусором в республике остается острой, указали пользователи Instagram*.

В городском поселении Терек устранили несанкционированную свалку мусора на углу улиц Шауцукова и Пушкина после того, как система "Инцидент менеджмент" зафиксировала в соцсетях обращения от местных жителей о ней, сообщил Центр управления регионом Кабардино-Балкарии.

"Сотрудники Центра управления регионом направили обращения в местную администрацию Терского района. Работниками Коммунхоза с привлечением спецтехники проведены работы по очистке указанного участка. Территория приведена в надлежащее санитарное состояние", - говорится в публикации, размещенной 6 июня в телеграм-канале Центра. Когда и в каких соцсетях были опубликованы обращения жителей Терека, в публикации не указано.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент Менеджмент", сообщил 20 мая ЦУР республики.

Напомним, 6 сентября 2022 года, биатлонистка Лариса Куклина сняла ролик о проблеме с мусором в Приэльбрусье. Местные жители отметили, что в Кабардино-Балкарии достаточно актуальна проблема стихийных свалок. Они возложили ответственность за это на чиновников.

1 ноября 2019 года Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram*.

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