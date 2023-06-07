Отменено решение о конфискации имущества у бывшего начальника ГИБДД Ставрополья

07 июня 2023, 06:49

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Кассационный суд направил на новое рассмотрение дело бывшего начальника ставропольского УГИБДД Алексея Сафонова, у которого было изъято имущество в пользу государства.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд в Ставрополе признал законным решение о конфискации у бывшего начальника краевого УГИБДД Алексея Сафонова в доход государства имущества общей стоимостью около 180 миллионов рублей.

20 июля 2021 года стало известно о задержании начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. В день его задержания депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал более 20 фотографий из двухэтажного особняка Сафонова. В особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил в декабре 2021 года генпрокурор Игорь Краснов.

Пятый кассационный суд общей юрисдикции отменил решение об изъятии в пользу государства имущества бывшего начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Дело будет вновь рассмотрено в Промышленном районном суде Ставрополя, пишет 6 июня "Победа 26".

В картотеке на сайте суда указано, что решение суда первой инстанции отменено с направлением на новое рассмотрение. При этом отмечается, что основаниями для отмены решения являются "нарушение или неправильное применение норм материального права" и "нарушение или неправильное применение норм процессуального права".

Комментариями от Сафонова и его официальных представителей по поводу решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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