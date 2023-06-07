Ужесточен приговор Сергею Сидашу

07 июня 2023, 01:55

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Ростовский областной суд повторно рассмотрел дело бывшего вице-губернатора Сергея Сидаша о нарушениях при строительстве стадиона "Ростов-Арена". Он приговорен к четырем годам колонии общего режима, а два предпринимателя - к шести и пяти годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября стало известно, что Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил бывшего замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша к четырем годам лишения свободы условно, а обвиняемых предпринимателей Валентина Леванова и Андрея Андросова - к пяти годам условно. 20 декабря приговор Сидашу оставил без изменения апелляционный суд. 20 апреля кассационный суд направил дело Сидаша на новое рассмотрение.

В июле суд признал виновным по этому делу министра строительства Ростовской области Николая Безуглова и приговорил его к двум годам условно. Чиновники и бизнесмены были обвинены в том, что при строительстве стадиона "Ростов-Арена" заменили крупнозернистый песок на мелкий, и разница в стоимости составила 223 миллиона рублей. Позднее экспертиза уточнила сумму ущерба, снизив ее до 80 миллионов рублей. Следствие считало, что Сидаш поручил Николаю Безуглову провести торги на строительство инфраструктуры стадиона без необходимых корректировок проекта. На вину Сидаша в материалах дела указывают лишь показания Безуглова, заявил ранее адвокат вице-губернатора.

Ростовский областной суд повторно рассмотрел жалобы на приговор Кировского районного суда, вынесенный бывшему заместителю губернатора Сергею Сидашу, учредителю акционерного общества "Донтрансгидромеханизация" Валентину Леванову и генеральному директору компании Андрею Андросову, пишет 6 июня "Коммерсант".

Суд заменил условные сроки, к которым были приговорены фигуранты дела, на реальные. Сидаш осужден на четыре года колонии общего режима, Леванов - на шесть лет, Андросов - на пять лет. Все трое были взяты под стражу в зале суда.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры о взыскании с осужденных ущерба, причиненного региону. Солидарно с них взыскано более 80,7 миллиона рублей, с Леванова и Андросова взыскано дополнительно почти 117,6 миллиона рублей, пишет РБК.

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