Историки указали на ослабление контроля за использованием советской символики в Грузии

06 июня 2023, 23:57

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После прихода к власти партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" ослаб контроль за соблюдением закона, запрещающего советскую символику. При этом власти продемонстрировали формальный подход к перезахоронению одного противников советизации Александра Ломтатидзе, указали историки.

Как писал "Кавказский узел", в Тбилиси перезахоронили останки заместителя председателя парламента Первой республики 1918-1921 года Александра Ломтатидзе. В поиске его могилы участвовали сотрудники "Лаборатории исследования советского прошлого" и сотрудник университета Ильи Ираклий Иремадзе, которых на торжественные мероприятия чиновники не пригласили.

Александр Ломтатидзе - грузинский политический и государственный деятель, заместитель председателя парламента Первой республики 1918-1921 года. Подвергся арестам и ссылке после спора со Сталиным. Умер в ташкентской тюрьме в 1924 году, 26 мая 2023 года его останки перезахоронены в Грузии, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Власти Грузии подходят формально к церемониям, связанным с историческими датами страны, в том числе и к сохранению памяти о тех, кто боролся за ее свободу в период советизации, сказал руководитель неправительственной организации "Лаборатория исследования советского прошлого" Ираклий Хвадагиани.

"Для действующей власти такие мероприятия, как празднование дат, связанных с историей страны - формальность, ритуал, все очень поверхностно. Власти вынуждены писать эти сценарии и не мотивированы делать акценты на людей, которые стоят за ними", - заявил Хвадагиани корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, при праздновании исторических дат, таких как, День независимости, открытие парламента или даты советизации Грузии, игнорируют историков, профессионалов, граждан - потомков тех людей, которые боролись за свободу Грузии. Один из таких примеров – перезахоронение Ломтатидзе, о котором узнали постфактум. Хвадагани отметил, что работу историков проигнорировали и во время перезахоронения генерала Квинитадзе в 2021 году.

Он сообщил, что еще остаются неизвестными места захоронений ключевых фигур Первой республики, некоторые из них эмигрировали в Европу, неизвестно, где они захоронены. Часть эмигрантов похоронена на кладбище Левиля, на окраине Парижа. "Есть ряд ключевых лиц Первой республики, которые остались в Грузии и стали жертвами репрессий – они исчезли бесследно. Сейчас неизвестно, где их искать", - сказал Хведелиани.

С приходом к власти правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение" произошло ослабление контроля за соблюдением закона о запрете использования советской символики, указала исследователь "Совлаба" Русудан Кобахидзе.

"Люди перестали волноваться, что их за это накажут. В основном это люди, поддерживающие культ Сталина. Основная причина этого не ностальгия по Советскому Союзу, а то, что Сталин – этнический грузин, которого знал весь мир. Выделяется именно эта черта", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Законодательство Грузии запрещает использование коммунистической и фашистской символики, их памятников, барельефов, надписей и названий под угрозой штрафа. Кроме того, использование советской символики также вызывало протесты. Так, 9 мая 2018 года социалисты, которые принесли в тбилисский парк портреты Сталина, флаги СССР и георгиевские ленточки, вступили в потасовку с активистом движения "Сила в единстве", который выразил недовольство советской символикой. При этом 9 мая 2023 года парламент Грузии поздравил ветеранов с Днем Победы, использовав фотографию с запрещенной в стране советской символикой. Фото было изменено после того, как оппозиция возмутилась нарушением закона.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе также указал на послабление наказания за использования советской символики. "Власти хотят угодить пророссийским силам и укрепить свои позиции среди них, также действуя назло Западу и прозападным силам в стране", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам эксперта, в стране активизировались просоветсткие силы. Однако это не оказало влияния на настроения населения. "Ностальгия по СССР какая была, такая и осталось – радикальных изменений нет", - подчеркнул Читадзе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что члены правозащитной организации "Лаборатория исследования советского прошлого" заявили о возрождении культа Иосифа Сталина в Грузии. В сентябре 2022 года они сообщили, что "за последние годы в Грузии установлено 11 памятников диктатору, ответственному за смерть миллионов людей". По словам руководителя организации, в родном городе Сталина Гори функционирует его музей, а главный проспект города назван его именем.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на торжественной церемонии в День независимости Грузии после традиционных поздравлений раскритиковала правящую партию за утрату курса на евроинтеграцию и извинилась за сближение страны с Россией на фоне открытия авиасообщения с Россией. Выступление президента вызвало ропот на правительственной трибуне.

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