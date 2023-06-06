Абхазская оппозиция добилась рассмотрения иска в связи с проверкой ремонта линии "Ачгуара"

06 июня 2023, 22:00

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Верховный суд Абхазии признал незаконным отказ суда первой инстанции рассмотреть иск о бездействии генпрокурора Абхазии и его заместителя по заявлению о возможных хищениях во время капремонта высоковольтной линии "Ачгуара".

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года ветеранская организация "Аруаа" призвала депутатов парламента создать комиссию для расследования масштабных перебоев в подаче электричества жителям Абхазии. Дорогостоящий ремонт линии "Ачгуара" был выполнен некачественно, заявил лидер партии "Апсны" Виталий Габния.

1 ноября 2022 года в Абхазии начались перебои с энергоснабжением после аварии на высоковольтной линии Ачгуара. Отключения подачи электричества длились по несколько часов в сутки. Вечером 3 ноября 2022 года "Черноморэнерго" отчиталось о завершении работ, но позднее признало, что проблемы на линии не устранены, и она работает с ограничениями. Тестовое включение линии Ачгуара 8 ноября 2022 года выявило "проблемные участки" на линии, после чего было решено подавать электричество по графику.

Сегодня кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия отменено постановление Сухумского городского суда от 12 апреля 2023 года об отказе в принятии к производству иска председателя Абхазского народного движения Адгура Ардзинбы. Дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, сообщил Telegram-канал "Республика".

Ардзинба 12 апреля обратился в Сухумский городской судс иском, в котором просит признать незаконными действия первого заместителя генпрокурора Абхазии по проведению проверки по сообщению о преступлении при ремонте на высоковольтной линии "Ачгуара", а также признать бездействие Генерального прокурора, однако суд отказался принять иск к производству, указано в публикации.

Провести проверку "подлинности и соответствия действительности" копии появившегося в сети документа о завышении цен при капремонте высоковольтной линии 15 ноября 2022 года поручил президент Абхазии Аслан Бжания. "На информационных ресурсах появилось сообщение о том, что якобы во время приобретения необходимых материалов для капитального ремонта линии «Ачгуара» были допущены серьезные финансовые нарушения. В связи с этим поручаю Генеральной прокуратуре проверить в течение 15 дней данную информацию и доложить мне",- приводятся слова Бжании на сайте президента Абхазии.

18 ноября 2022 года Генпрокуратура отчиталась о совещании с руководителями правоохранительных органов, на котором были обсуждался порядок проведения проверки и пообещала проинформировать о результатах позднее. Однако по данным на 21.50 6 июня информации об итогах проверки на сайте ведомства не предоставлено.

Генпрокуратура Абхазии направила международные поручения в ФСБ, МИД и администрацию президента России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных по ремонту высоковольтной линии "Ачгуара", сообщил 15 мая "Спутник Абхазия" .Замгенпрокурора Абхазии Руслан Тарба заявил, что проверка информации о финансовых нарушениях во время капремонта высоковольтной линии продолжается, но дать заключение невозможно без ответов российской стороны, поэтому процесс затягивается. Все документы и договоры по проекту формировались и заключались на территории России. Абхазские эксперты дать заключение по российским ценам, конъюнктуре рынка и ценообразованию не могут, говорится в публикации.