Высоковольтная линия "Ачгуара". Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=0tCnh0wmOR8

06 июня 2023, 22:00

Абхазская оппозиция добилась рассмотрения иска в связи с проверкой ремонта линии "Ачгуара"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Верховный суд Абхазии признал незаконным отказ суда первой инстанции рассмотреть иск о бездействии генпрокурора Абхазии и его заместителя по заявлению о возможных хищениях во время капремонта высоковольтной линии "Ачгуара".

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года ветеранская организация "Аруаа" призвала депутатов парламента создать комиссию для расследования масштабных перебоев в подаче электричества жителям Абхазии. Дорогостоящий ремонт линии "Ачгуара"  был выполнен некачественно, заявил лидер партии "Апсны" Виталий Габния.

1 ноября 2022 года в Абхазии начались перебои с энергоснабжением после аварии на высоковольтной линии Ачгуара. Отключения подачи электричества длились по несколько часов в сутки. Вечером 3 ноября 2022 года "Черноморэнерго" отчиталось о завершении работ, но позднее признало, что проблемы на линии не устранены, и она работает с ограничениями. Тестовое включение линии Ачгуара 8 ноября 2022 года выявило "проблемные участки" на линии, после чего было решено подавать электричество по графику.

Сегодня кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия отменено постановление Сухумского городского суда от  12 апреля 2023 года об отказе в принятии к производству иска председателя Абхазского народного движения Адгура Ардзинбы.  Дело направлено на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, сообщил Telegram-канал "Республика".

Ардзинба 12 апреля обратился в Сухумский городской судс иском, в котором просит признать незаконными действия первого заместителя генпрокурора Абхазии по проведению проверки по сообщению о преступлении при ремонте на высоковольтной линии "Ачгуара", а также признать бездействие  Генерального прокурора, однако суд отказался принять иск к производству, указано в публикации.

Провести проверку "подлинности и соответствия действительности" копии появившегося в сети документа о  завышении цен при капремонте высоковольтной линии 15 ноября 2022 года поручил президент Абхазии Аслан Бжания. "На информационных  ресурсах появилось сообщение о том, что якобы во время приобретения необходимых материалов для капитального ремонта линии «Ачгуара» были допущены серьезные финансовые нарушения. В связи с этим поручаю Генеральной прокуратуре  проверить в течение  15 дней  данную информацию и доложить мне",- приводятся слова Бжании на сайте президента Абхазии.

18 ноября 2022 года Генпрокуратура отчиталась о совещании с руководителями  правоохранительных органов, на котором  были обсуждался порядок проведения проверки и пообещала проинформировать о результатах позднее. Однако по данным на 21.50 6 июня информации об итогах проверки на сайте ведомства не предоставлено. 

Генпрокуратура Абхазии направила международные поручения в ФСБ, МИД и администрацию президента России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных по ремонту высоковольтной линии  "Ачгуара", сообщил 15 мая "Спутник Абхазия" .Замгенпрокурора Абхазии Руслан Тарба заявил, что проверка информации о финансовых нарушениях во время капремонта высоковольтной линии продолжается, но дать заключение невозможно без ответов российской стороны, поэтому процесс затягивается. Все документы и договоры по проекту формировались и заключались на территории России. Абхазские эксперты дать заключение по российским ценам, конъюнктуре рынка и ценообразованию не могут, говорится в публикации.
 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Ужесточение штрафов за майнинг подчеркнуло проблемы с ГЭС и электросетями в Абхазии", "Изменен график отключения электроэнергии в Абхазии", "Жителей Абхазии возмутило сообщение энергетиков об ограничении электроснабжения".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 июня 2023, 21:01

  • 1 Польша депортировала бывшего сотрудника дагестанского ФСБ

    Власти Польши передали бывшего сотрудника ФСБ из Дагестана Эмрана Наврузбекова России, проигнорировав экстренную жалобу в ЕСПЧ на решение суда о депортации. Жена и дети Наврузбекова получили убежище в Польше, сообщила адвокат Каринна Москаленко.

06 июня 2023, 20:20

06 июня 2023, 19:35

  • Активистка из Горячего Ключа потребовала проведения честных выборов

    Пикет с требованием честных выборов провела сегодня у администрации Краснодарского края член территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе   Валентина Шостак. По ее словам, она намерена обжаловать в кассации отказ суда проверить нарушения на выборах в Госдуму в 2021 году.

06 июня 2023, 18:45

  • Силовики в ходе обысков изъяли фотографию Бахтияра Гаджиева с Хиллари Клинтон

    Документы и компьютер были изъяты в ходе обыска на квартире активиста Бахтияра Гаджиева в Баку, в домах его родителей и брата силовики забрали личные фото Гаджиева, в том числе его фотографию с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, сообщили адвокат и брат активиста. Обыски могут быть связаны с намерением добавить новые обвинения Гаджиеву, предположил правозащитник.  

06 июня 2023, 17:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи