Активистка из Горячего Ключа потребовала проведения честных выборов

06 июня 2023, 19:35

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Пикет с требованием честных выборов провела сегодня у администрации Краснодарского края член территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе Валентина Шостак. По ее словам, она намерена обжаловать в кассации отказ суда проверить нарушения на выборах в Госдуму в 2021 году.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2022 года Октябрьский районный суд Краснодара обязал следственное управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю провести проверку по факту нарушений избирательных прав члена территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе Валентины Шостак в сентябре 2021 года на выборах в Госдуму. По ее словам, она хотела ознакомиться с жалобой на одном из участков, но ей не дали сделать этого, даже не допустив на заседание участковой избирательной комиссии. При этом, отметила Шостак, члены УИК "вели себя вызывающе, унижали и выгоняли" ее. 25 апреля апелляционный суд в Краснодаре отменил решение Октябрьского районного суда Краснодара

Член территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе Валентина Шостак сегодня на протяжении двух часов пикетировала администрацию края с плакатом: "За честные выборы и справедливое правосудие. Будьте реалистами, требуйте невозможного". В ходе акции к ней подходили полицейские и сотрудники администрации края. Они предлагали "поговорить в здании администрации". Однако Валентина Шостак отказалась прерывать акцию, рассказала она корреспонденту "Кавказского узла"..

По словам Валентины Шостак, поводом для пикета стало желание "напомнить властям и рядовым гражданам, что ветви власти у нас независимы и самостоятельны, и только при справедливом и независимом правосудии возможны честные выборы. В моем случае суд поддержал несправедливость и беззаконие по отношению к моим выборными правам. Я намерена обжаловать это в кассации и будет хорошо, если судьи вспомнят о своем призвании действовать в соответствии с законом. На основании какого закона суд разрешил оставить без внимание мои нарушенные права мне не известно", - сказала она.

Шостак отметила, что в сентябре 2023 года в России пройдет Единый день голосования. "Те кто организует выборы, тоже должны вспомнить что выборы должны быть честными. Прошло два года, как были нарушены мои избирательные права, как члена территориальной избирательной комиссии в Горячем Ключе, но ничего не поменялось. Власти и силовики даже такой легкий и понятный вопрос они не смогли разрешить за два года, что говорить о ситуации с выборами в масштабах страны?", - подчеркнула она.

В этом году в единый день голосования 10 сентября на Кубани в 24 городских округах и сельских районах пройдут выборы депутатов в местные советы, а также 35 глав поселений. Выборы в этом году пройдут в Геленджике, Кавказском, Белореченском, Тихорецком и Туапсинском районах, довыборы – в Гордуму в Краснодаре, сообщило 13 апреля издание "Кубанские новости".

Жителям края надо быть более активными и добиваться соблюдения своих прав такими же одиночными акциями, которые не запрещены, считает Шостак. По ее словам, на своем личном примере она хотела показать, что одиночным пикетом можно выразить свою позицию и привлечь к ней внимание. "Мимо меня за два часа прошло много людей. Они читали плакат. Надеюсь, что кто-то из них подумает о своих правах и будет за них бороться в случае нарушения", - сказала активистка.

Шостак также сообщила, что записалась на личный прием к заместителю председателя избиркома Краснодарского края Игорю Михееву, чтобы лично до него донести необходимость соблюдения прав граждан на честные выборы.