Силовики в ходе обысков изъяли фотографию Бахтияра Гаджиева с Хиллари Клинтон

06 июня 2023, 18:45

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Документы и компьютер были изъяты в ходе обыска на квартире активиста Бахтияра Гаджиева в Баку, в домах его родителей и брата силовики забрали личные фото Гаджиева, в том числе его фотографию с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, сообщили адвокат и брат активиста. Обыски могут быть связаны с намерением добавить новые обвинения Гаджиеву, предположил правозащитник.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля суд продлил арест активисту Бахтияру Гаджиеву до 28 июня по просьбе следствия. Защита Гаджиева назвала это решение суда необоснованным и обжаловала его, но апелляция была оставлена без удовлетворения. Позднее суд также отказался удовлетворить ходатайство защиты о смягчении меры пресечения. 24 мая Гаджиев призвал апелляционный суд Баку дать правовую оценку затягиванию следствия и попросил перевода под домашний арест, но суд оставил его просьбу без удовлетворения. Тем временем Европейский суд по правам человека принял в производство жалобу на арест Гаджиева. С утра 6 июня начались обыски в квартире азербайджанского активиста Бахтияра Гаджиева в Баку, в доме родителей и в квартире его брата в Гяндже. Также проводился обыск в квартире друга Гаджиева Раиля Аббасова в Баку, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

Обвинения, в связи с которыми арестован Бахтияр Гаджиев, касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду. Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы, правозащитники признали его политзаключенным.

Завершились обыски на квартире Бахтияра Гаджиева в Баку, домах его родителей в Гяндже и брата в городе Гёйгёль. Из квартиры Гаджиева были изъяты компьютер и документы, сообщила защита Бахтияра Гаджиева. "В решении суда об обыске-изъятии было указано, что следствие будет искать на квартире Бахтияра Гаджиева документы и компьютер. Вот они и изъяли то, что их интересовало", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Джавад Джавадов. По его словам, пока "Бахтияру Гаджиеву нового обвинения не предъявлено".

Обыски проводились в связи с правозащитной деятельностью Гаджиева, уверен другой адвокат Эльчин Садыгов. "Бахтияр Гаджиев известен и как правозащитник. Он на различных международных мероприятиях выступал с критикой ситуации с правами человека в Азербайджане. Очевидно, в связи с этим следствие ищет какие-то "улики" против него, изымая документы, связанные с его правозащитной и общественной деятельностью. 28 июня завершается срок следствия над Бахтияром Гаджиевым. Следственный орган склонен продлевать этот срок. Единственным путем для них является предъявление Бахтияру Гаджиеву нового более тяжкого обвинения, ибо по нынешним статьям максимальные сроки содержания под стражей уже исчерпаны", - сказал Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Брат Бахтияра Гаджиева Вугар Гаджиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня утром были проведены обыски в его доме в городе Гёйгёль и их родительском доме в Гяндже.

"В моем доме процесс "обыска-изъятия" длился два часа. Следственный орган интересовался наличием связанных с Бахтияром документов, дисков, флеш-карт. Я сказал, что у меня ничего подобного нет. Бахтияр живет в Баку и его деятельность также в столице. После этого силовики забрали диски, содержащие наши семейные фото и даже бумажную фотографию Бахтияра с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон. Она была сделана в Баку в 2011 году после освобождения Бахтияра из тюрьмы. Эта фотография была распространена в СМИ и никакой тайны здесь нет. Бахтияр Гаджиев в то время был также арестован по надуманному делу об уклонении от службы в армии. Поскольку он был выпускником Гарвардского университета, его сокурсники обращались к Хиллари Клинтон для содействия в освобождении моего брата. В июне 2011 года в преддверии визита Клинтон в Баку его досрочно освободили и госсекретарь тогда в ходе визита провела встречу с Бахтияром", - сказал Вугар Гаджиев.

Бахтияр Гаджиев был арестован 4 марта 2011 года. 18 мая 2011 года он был приговорен к двум годам лишения свободы по обвинению в уклонении от службы в армии. Впоследствии Гянджинский апелляционный суд и Верховный суд Азербайджана оставили в силе этот приговор. Гаджиев счел обвинение неправомерным и политически мотивированным. Дважды Гаджиеву было отказано в освобождении по УДО. Сокурсники Бахтияра Гаджиева в свою очередь обратились к госсекретарю США Хиллари Клинтон с просьбой добиться его освобождения узника. 4 июня 2012 года, накануне визита в Азербайджан Хиллари Клинтон, Верховный суд Азербайджана, удовлетворив кассационную жалобу активиста, принял решение о его освобождении по УДО.

Вугар Гаджиев отметил, что при обыске не было обеспечено участие его адвоката. "Однако они привели с собой двух «понятых». Этих людей в качестве свидетелей я видел на других судебных делах в Гяндже. Их привезли из Гянджи, хотя в протоколе указали, что их пригласили к участию в обыске на территории Гёйгёля", - сказал Вугар Гаджиев. По его словам, из дома его родителей также были изъяты диски с фотографиями.

Обыски у Гаджиева свидетельствуют об отсутствии у властей желания освобождать активиста и планах посадить его на длительный срок, указал правозащитник Руфат Сафаров. "Бахтияр Гаджиев уже 7 месяцев в тюрьме, по нынешним статьям обвинения ему грозит до трех лет лишения свободы. Но, видимо, власти хотят его засадить еще на больший срок и потому расширяют обвинение", - сказал Сафаров. Он полагает, что против Гаджиева готовится новое обвинение,связанное с неуплатой налогов или незаконным предпринимательством. По его данным, неделю назад следствие расспрашивало Гаджиева об осуществляемых им проектах, их финансировании.

"Это очень тяжелый, беспощадный акт мести правительства Азербайджана. Причина тому - критическое отношение Гаджиева к правительству Азербайджана, призывы ввести санкции против силовиков, злостно нарушающих права человека. Действия органов, осуществляющих уголовное преследование против Бахтияра Гаджиева еще более увеличат политическую подоплеку в его деле. Деятельность Бахтияра помимо правозащитной была просветительской и гуманитарной, его проекты носили некоммерческий характер. А налоги он исправно платил", - сказал Сафаров.

Он также указал на отсутствие информации о результатах обыска на квартире у друга Бахтияра Гаджиева Раиля Аббасова в Баку. "Мы звоним Раилю, звонки доходят, но он не отвечает. Во время обыска у него не было адвоката. Надеемся, что он не задержан", - отметил Сафаров.

В пресс-службе МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Раиль Аббасов "приглашен (в полицию) в рамках следственных действий", он "не задержан", добавив, что "новых задержанных нет".

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