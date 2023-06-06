Продлен арест обвиняемому в поджоге военкомата Горячего Ключа

06 июня 2023, 15:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд на два месяца продлил арест педагогу Борису Гончаренко по делу о поджоге военкомата в Горячем Ключе.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября 2022 года неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, сотрудникам удалось потушить огонь до приезда пожарных. 8 октября силовики задержали подозреваемого в поджоге в Краснодаре. 6 апреля Октябрьский районный суд Краснодара продлил срок ареста Борису Гончаренко, который является фигурантом дела о поджоге военкомата в Горячем Ключе, до 6 июня, рассказал его адвокат Феликс Вертегель. Обвинение считает, что Гончаренко совершил инкриминируемое ему преступление совместно с другим человеком, однако сам Гончаренко признает, что изготовил горючую смесь, но не участвовал в поджоге военкомата и не знал, как другой человек планирует ее использовать, рассказал адвокат.

Обвиняемый в поджоге военкомата в городе Горячий Ключ Борис Гончаренко останется под арестом по крайней мере до 6 августа. Суд в Краснодаре продлил ему срок ареста на два месяца, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Бориса Гончаренко обвиняют по статье о террористическом акте (часть 2 статьи 205 УК РФ предусматривает до 20 лет лишения свободы) из-за поджога военкомата в Горячем Ключе. Следователь, объясняя необходимость продления ареста пояснил, что Гончаренко "может скрыться от органов предварительного следствия и суда", "угрожать свидетелям", а также тем, что расследование дело не завершено. Борис содержится в СИЗО уже восемь месяцев, сообщил сегодня в своем Telegram-канале правозащитный проект "Зона солидарности".

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы.

Мать арестованного Ольга Гончаренко рассказала ранее "Кавказскому узлу", что Борис родился в 1988 году в Краснодаре. Закончил школу, затем отделение философии факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского госуниверситета, поступил на бюджет в аспирантуру по философии в Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, где и проучился два года. "Успешно учился, сдал кандидатский минимум, все практики и тому подобное. Но за год до окончания оставил учёбу и вернулся в Краснодар по семейным обстоятельствам в связи с рождением сына. Работал в разных организациях, в том числе в школе города Горячий Ключ, откуда родом его первая жена. Преподавал там историю и обществознание. Работал в филиале Президентской академии в Горячем Ключе, где преподавал философию. Позже в Краснодаре и Новороссийске работал менеджером в РИЦ "Гарант" и "КонсультантПлюс", - рассказала Гончаренко.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иностранных агентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.