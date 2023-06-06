Госдеп США упрекнул власти Грузии в игнорировании евроатлантических ценностей

06 июня 2023, 14:09

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Задержания активистов в Тбилиси 2 июня во время акции в поддержку Лазара Григориадиса противоречат евроатлантическим ценностям, к которым относятся право человека на мирные собрания и свобода слова, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 июня силовики задержали в Тбилиси на акции в поддержку Лазара Григориадиса 10 человек. Бывший омбудсмен Нино Ломджария отметила, что задержания могут быть связаны с критикой властей, так как в руках у активистов были транспаранты с высказываниями о премьер-министре Ираклии Гарибашвили.

Лазар Григориадис обвинен в нападении на полицейского в ходе протестов против закона об иноагентах. Следствие считает, что Григориадис был среди участников акции протеста против законов об иноагентах, которые 7 марта в Тбилиси бросили "коктейли Молотова" в полицейских. Также, по версии обвинения, что в ночь на 9 марта Григориадис участвовал в поджоге автомобиля полиции.

Базовыми правами человека и основными его свободами являются право человека на мирные собрания и свобода слова, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Патель. Он напомнил об этом, комментируя задержания силовиками 2 июня участников акции в Тбилиси в поддержку Лазара Григориадиса, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2".

"Отсутствие терпимости к инакомыслию несовместимо с ценностями евроатлантической семьи наций, к которой хочет присоединиться большинство населения Грузии", – процитировали сегодня "Новости Грузия" слова Пателя.

Напомним, ранее грузинская оппозиция неоднократно обвиняла власти страны в умышленном препятствовании курсу на сближение с Евросоюзом. В частности, оппозиционеры заявляли, что Кремль оказывает влияние на власти Грузии через подконтрольного олигарха Бидзину Иванишвили, который является основателем правящей партии "Грузинская мечта".

Так, 15 февраля стало известно, что движение "Сила народа" внесло в парламент Грузии законопроект об иноагентах, согласно которому в стране планировалось сформировать реестр неправительственных организаций и средств массовой информации, которые финансируются из-за рубежа. Этот законопроект привел к массовым акциям протеста. Его противники заявили, что проект закона направлен на то, чтобы сорвать получение Грузией статуса страны-кандидаты на вступление в ЕС.

23 июня 2022 года Совет Евросоюза признали европейскую перспективу Грузии, власти ЕС предложили Грузии провести ряд реформ для того, чтобы получить статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила 12 пунктов, которые должна выполнить Грузия в рамках этих реформ. В числе прочего речь шла о проведении так называемой деолигархизации.

При этом власти Грузии ранее неоднократно заявляли, что Бидзина Иванишвили не оказывает влияния на руководство страны. Тем не менее, в Грузии был разработан проект закона о деолигархизации. 21 ноября 2022 года издание JAMnews опубликовало статью, в которой отмечалось, что этот проект закона позволяет властям Грузии использовать его для борьбы с оппозицией, и что критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать.

"Кавказский узел" также писал, что президент России Владимир Путин 10 мая своим указом отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. В Грузии это вызвало акции протеста. Издание Bell* в своей статье подчеркнуло, что указы Путина об отмене визового режима с Грузией и возобновлении с ней прямого авиасообщения выглядят как награда правительству Грузии, которое не стало вводить санкций в отношении России после начала военной операции на Украине.

В 2008 году Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипотношений с Россией. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

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