Уголовное дело. Фото: Валентина Мищенко / Югополис

06 июня 2023, 13:29

Посты в соцсети обернулись уголовными делом для жителя Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики завели уголовное дело об экстремизме в отношении жителя Урванского района, усмотрев в его публикациях  в соцсети призывы к экстремизму, сообщила ФСБ.

По версии следствия, 29-летний житель Урванского района опубликовал в соцсетях информацию, которую позже обнаружили силовики. Они усмотрели в ней призывы к экстремистской деятельности.

В отношении жителя Урванского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" (предусматривает до пяти лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла), передало сегодня РИА "Кабардино-Балкария" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике.

Комментариев от подозреваемого или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 27 января Нальчикский городской суд признал публикацию местного жителя в соцсети призывом к экстремизму и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

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Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии осужден за оскорбление ветеранов", "Глава села Белая Речка внесен в список экстремистов", "Житель Нальчика получил условный срок за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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