Два жителя Малгобекского района задержаны за пособничество террористам

06 июня 2023, 12:29

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В селе Инарки Малгобекского района, где с 3 апреля действует режим контртеррористической операции, силовики нашли в домах двоих жителей самодельные бомбы. Речь идет об Исламе Загиеве и Ибрагиме Хамчиеве, они задержаны. Следствие считает, что оба оказывали содействие террористам, сообщили источники.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 апреля в Малгобекском районе Ингушетии был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). В Малгобеке силовиками были обнаружены предполагаемых участники нападения на пост ДПС. Они открыли огонь по силовикам, ранили одного из них и скрылись. 15 апреля глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что за время КТО в Малгобекском районе четыре человека убиты и двое задержаны.

По данным информированного источника, у двоих жителей села Инарки в Малгобекском районе силовики обнаружили самодельные бомбы.

"Сотрудники ЦПЭ республиканского МВД и управления ФСБ по Ингушетии в ходе оперативно-разыскных мероприятий в доме в селе Инарки у мужчины 1989 года рождения нашли СВУ. Специалисты установили, что устройство состоит из корпуса осколочной гранаты ВОГ-17М с зарядом взрывного вещества и запала УЗРГМ-2 с его отпечатками пальцев", – привела сегодня на своем сайте слова источника газета "Ингушетия.

В этом же селе по улице Аушева в доме 33-летнего жителя обнаружена самодельная бомба, изготовленная из корпуса осколочной гранаты, запала УЗРГМ и начиненная взрывным веществом, добавил источник.

В отношении сельчан заведено уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки и взрывных устройств (часть 1 статьи 222.1 УК РФ. Предусматривает до восьми лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Оба помещены в ИВС, отметил он.

В селе Инарки задержаны Ислам Загиев и Ибрагим Хамчиев. По версии следствия, они оказывали террористам финансовую помощь, а также предоставили им обмундирование. Силовики нашли у них бомбы после того, как к ним обратились местные жители, передал сегодня Telegram-канал "Розыск Ингушетия".

На 12.25 мск на сайте следственного управления (СУ) СКР по Ингушетии, а также на сайте управления МВД по республике нет сообщений о задержании двоих жителей села Инарки.

Напомним, нападение на пост ДПС, расположенный на границе Ингушетии и Северной Осетии, произошло в ночь на 28 марта. В розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. Позднее двое из них (Рамазан Эльдиев и Мовсар Коттоев) были найдены мертвыми. Был введен режим контртеррористической операции, но разыскиваемым еще дважды удалось уйти от силовиков после перестрелок – 3 апреля в Малгобеке и 5 апреля в Зязиков-Юрте, а силовики при этом оба раза понесли потери. 7 апреля один из четырех разыскиваемых (Амир Боков) сдался полиции, на следующий день стало известно о задержании еще одного, Микаила Мошхоева. В розыске оставались Амирхан Гуражев и Адам Оздоев. 15 апреля глава Ингушетии отчитался, что за время КТО убиты четыре предполагаемых боевика и двое задержаны, но при этом он не назвал их имен.

15 апреля мать Амирхана Гуражева записала видеообращение, в котором просила сына сдаться властям. 19 апреля призывы к сыну сдаться властями также озвучила мать Оздоева.

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