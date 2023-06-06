Более 190 машин скопились в очереди на Керченской переправе

06 июня 2023, 13:34

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В очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае ожидает 191 машина, продолжают действовать ограничения для проезда грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", работа работа Керченской паромной переправы была приостановлена 4 июня из-за сильного ветра.

За прошедшие сутки паромы "Мария" и "Керченский-2" перевезли в Крым 117 автомобилей и около 220 пассажиров. Сегодня в очереди на Керченскую переправу ожидает 191 машина. Они стоят на накопительной парковке в поселке Ильич. На месте дежурят волонтеры, говорится в сообщении в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

При этом продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости, сказано в сообщении.

Напомним, на Крымском мосту 8 октября 2022 года произошел взрыв, после чего он был закрыт. В результате взрыва частично обрушились два автодорожных пролета. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось. 9 октября 2022 года, на следующий день после взрыва на мосту, возобновила работу Керченская паромная переправа, остановленная в 2020 году.

До открытия Крымского моста переправа выполняла перевозки пассажиров, автомобилей и грузовых железнодорожных составов. Последний рейс с пассажирами паромы выполнили в октябре 2018 года, а в сентябре 2020 года переправа прекратила работу из-за отсутствия заказов на перевозки. О том, как была организована работа переправы, можно прочитать в архивной справке "Кавказского узла" "Переправа "Кавказ - Керчь".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тамани скорость ветра составляет 5 метров в секунду, температура воздуха +22 градуса, без осадков. В ночь на 7 июня скорость ветра останется прежней, температура воздуха понизится до +20 градусов, осадков также не ожидается. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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