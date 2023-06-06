Пользователи соцсети призвали власти Дагестана разобраться с мусорным коллапсом

06 июня 2023, 11:14

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Жители Махачкалы пожаловались в соцсети, что в городе переполнены мусорки. Проблема с вывозом мусора уже длительное время актуальна во многих населенных пунктах Дагестана, заявили в комментариях другие жители республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 января 2021 года компания "Лидер" отказалась вывозить мусор из Махачкалы и Каспийска, объяснив это нерешенным вопросом с тарифами. Вывозом мусора занялись муниципальные предприятия, однако из-за отсутствия у них спецтехники работа велась слишком медленно. Горожане жаловались, что контейнеры в городе переполнены, кругом лежат пакеты с мусором. Пользователи соцсетей назвали проблемы с вывозом мусора в Дагестане мусорным коллапсом.

5 июня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана" были опубликованы два снимка, на которых показаны переполненные баки на мусорках. Отходы лежат также и рядом с контейнерами. "Махачкалинцы опасаются, что город на пороге нового мусорного коллапса", – сказано в описании к снимкам.

На 10.30 мск 6 июня пост о переполненных мусорках в Махачкале в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 170 тысяч пользователей, набрал 246 отметок с реакцией пользователей и 163 комментария.

"Какой народ такое к нему и отношение власти", – написал Саид Шабанов.

"Этот "мусорный коллапс" уже не первый раз происходит в Махачкале. Зарплаты у работников ЖКХ и МУПов низкие, им не выгодно работать за эти копейки. Пусть голова болит у тех, кто во власти", – заявил Омар Исаев.

Другая часть пользователей отметила, проблема с мусором в Дагестане длится уже длительное время. "Уже давно этот коллапс", – заявила Зулли Аминовна.

"Америку открыли. Всегда так и было", – высказал схожее мнение пользователь Obnuma You.

"Вот на Ирчи Казака такая картина тоже", – написала Milana Khidirova.

"В горaх сколько мусoрa", – отметил пользователь Joe Fixit.

"Каспийск тоже не отстает", – указал Иван Иванов.

"В Буйнакске такая же картина", – заявил Залибек Хизриев.

"Во всем Дагестане так", – считает Гаджи Зулпикаров.

Некоторые другие пользователи указали на антисанитарию из-за переполненных мусорок. "Мне кажется, скоро начнется чума", – считает Mr Sham.

"Ждут ливней и экологической катастрофы", – отметил Миша Саидов.

"В Дагестане в целом сильная антисанитария, из-за чего много болезней", – предположил Али Алиев.

На 10.30 мск на сайте мэрии Махачкалы нет комментариев относительно сообщения о переполненных свалках.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

Напомним, жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с вывозом мусора и стихийные свалки. Так, 27 мая активисты сняли на видео скопление мусора на поверхности Чиркейского водохранилища. По их словам, обращения к властям с просьбой очистить водоем от бытовых отходов не дали результатов. Пользователи соцсети, просмотревшие этот ролик, возложили вину за загрязнение водохранилища на предпринимателей, организовавших прогулки на катерах для туристов.

Журналист Омар Магомедов в октябре 2021 года сообщил, что дождевая вода смыла в реку Андийское Койсу множество мусора, оставленного у берегов. Пользователи Instagram*, посмотревшие его видео, потребовали от властей улучшить ситуацию с вывозом мусора в горных районах Дагестана.

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