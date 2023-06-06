Нарушения в детском лагере на Кубани стали объектом внимания Бастрыкина

06 июня 2023, 08:31

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки в детском лагере "Спутник" в селе Кабардинка Краснодарского края, где, по сообщениям в соцсетях, был допущен ряд нарушений, сообщило ведомство. Когда в лагерь въехала группа детей, то вожатые обнаружили там сломанную мебель, в учреждении не было горячей воды, а позже стало известно о половой связи между школьниками.

По данным Следкома, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки о нарушениях в работе детского оздоровительного лагеря "Спутник" в селе Кабардинка Краснодарского края.

В соцсетях ранее распространились сведения, что более 200 детей оказались в условиях, непригодных для пребывания в детском лагере, в том числе речь шла об отсутствии горячей воды и качественной мебели. Утверждалось, что в лагере нет специалиста по работе с особенным ребенком, в то время как один из подростков страдал аутизмом, сообщил 5 июня в своем Telegram-канале информационный центр Следкома.

Пост о том, какие именно были нарушения в лагере, 4 июня опубликовал Telegram-канал "Краснодар | Телетайп". В лагерь прибыла очередная группа детей, и вожатые обнаружили еду в кастрюлях для тряпок. Кроме того в учреждении не было горячей воды, некоторая мебель была сломанная, а из матрасов торчали пружины. В лагерь заехал 221 ребенок, среди которых были и дети из малообеспеченных семей. При этом был и подросток с аутизмом, для работы с которым необходимо спецсопровождение.

Ситуация осложнилась тем, что стало известно, что семиклассник вступил в половую связь с шестиклассницей. Проверку инцидента начала полиция. "О таком разнообразии испытаний вожатых никто не предупреждал, поэтому в итоге они отказались работать, не стали подписывать документы и просто уехали", – отметил Telegram-канал.

Этот пост в Telegram-канале "Краснодар | Телетайп", на который подписаны более 103 тысяч пользователей, на 08.30 мск 6 июня набрал около 23,8 тысячи просмотров и 53 комментария.

"Ничего не изменилось с 90-х годов. Родители все так же пашут, а государству дети не нужны", – написал пользователь с ником Дома.

"А что готовность лагеря перед приёмом детей никто не проверял?" – задалась вопросом Тамара Васильева.

"Вот так отправляй ребёнка в лагерь", – отметил пользователь Ritundra.

"Где прокурорская проверка, где Следственный комитет? Что ждут родители, смерти детей?" – спросил Viktor.

"Кавказский узел" также писал, что в конце июня 2021 года соцсетях распространился ролик с избиением девочки сверстницами в детском лагере в Геленджике. Полиция отчиталась о начале проверки.

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