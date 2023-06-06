Жители ряда поселков в Северной Осетии оказались исключены из программы расселения ветхого жилья

06 июня 2023, 10:19

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Власти не включили 448 жителей Северной Осетии в программу по переселению из аварийного жилья, следователи начали проверку.

Программа о переселении граждан из аварийного жилья, принятая в 2011 году, была свернута в 2019 году после того, как лишь часть переселенцев получили квартиры. При этом программа не коснулась 94 семей, с 2006 года проживающих в аварийных домах в шахтерских поселах Холст и Верхний Згид Алагирского района, сообщило следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии.

По данным ведомства, эта информация появилась в соцсетях. "Выяснилось, что в план программы было включено только 219 человек из 667 нуждающихся в переселении. По указанию руководителя следственного управления по данному факту организована доследственная проверка", - говорится в сообщении, опубликованном 5 июня на сайте Следкома.

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